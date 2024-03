Mint írják, a 12. Jazzpiknik ismét Paloznakra invitálja a magyar jazzélet legizgalmasabb formációit, hogy a nemzetközi előadók mellett a jazz hazai élvonala is képviseltesse magát. A tehetséggondozás mindig kiemelt helyen szerepelt a Jazzpiknik életében, az idei fesztivál is számos fiatalnak nyújt fellépési lehetőséget intimebb hangulatú, jazzfókuszú színpadain. A MÜPA Jazz Showcase 2024 tehetségbörzén a Claudia Raquel Quintet nyerte el a Paloznaki Jazzpiknik különdíját, ezáltal fellépési lehetőséget kapott az idei pikniken. A formáció zenéje a jazz és más zenei irányzatok fúziójára épül, köztük jelentős hangsúlyt kap a dél-amerikai zene, hiszen a zenekar felépítése és az énekesnő, Castagno Claudia autentikus interpretációja is erre predesztinálja őket.

Claudia Raquel Quintet

Fotó: Csányi István

Idén is folytatódik a szakmai együttműködés a Hangfoglaló Programmal, amelynek keretében három zenekar érkezik a piknikre: a Gorg & Benzol „félinstrumentális, fél-élvezhető jazzrock trió”-ként aposztrofálja magát. A csapat muzsikájában megtalálható a jazz, blues, rockzene, funky ritmus, akad instrumentális dal és énekkel megtöltött zene, számaik között angol és magyar nyelvű dalok is szerepelnek. Legújabb lemezük egy alternatív valóságban játszódik, ahol a stenk, a frankó muzsikalöket illegális.

Gorg & Benzol

Fotó: Csapó Vera

A Symbiosis 5 zenekar elsősorban instrumentális jazzt játszik. Tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a Bartók Béla Konzervatóriumban folytatott tanulmányaik során találkoztak, és mára valamennyien aktív közreműködői a magyar jazzéletnek. 2020-as megalakulásuk óta elnyerték a Getxo Jazz és Sibiu Jazz nemzetközi verseny első helyezését, valamint a 2023-as MÜPA Jazz Showcase mindkét fődíját.

Palágyi Ildikó

Fotó: Csoboth Edina

Palágyi Ildikó zenéje az art-pop, a jazz és az élő elektronika találkozásából születő, izgalmas zenei utazás. Dalainak műfaji sokszínűségét az érzelmes dallamok, a személyes szövegek és a pillanatot megragadó improvizáció egységesíti. A felvidéki születésű énekes-dalszerző eredetileg klasszikus énekesnek készült, ismerhetjük az Indigó projektből, a Klipszemle programjából, A Dal című műsorban pedig 2022-ben az elődöntőig jutott.