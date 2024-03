A fiatal irodalmár, Éltető Erzsébet nyitotta meg a tárlatot egy Szabó T. Annától vett idézettel: „Ha madarat szeretsz, égbolt légy, ne kalitka!” Nos, a műveket sok-sok madárszerető hölgy küldte be a felhívásra. A fogadótérbe érve azonnal Korényi Dalma gyönyörű festett kerámiamadaraiból látunk egy sort, alattuk ugyancsak tőle szőttest, a formáció címe: Szárnyak és fűszálak. B. Hegedűs Piros Girl dreams címmel a rózsaszín különböző árnyalataival, áttetsző kristályokkal mutatja be az egészen ifjú hölgyek, kislányok álmait, világát. A játékosság, a napsütötte színek jellemzik Kulcsár Ági egyedi kollázsait. Szőttese is van, ugyan nem világos színekkel, de virágokkal, levelekkel. Talán nem is láttam még szebbet Oláh Kati ékszereinél, melyek alapja antik porcelán, ami ugyan eltört, de a művész kezei által új értelmet nyertek hasznosítható darabjai.

Éltető Erzsébet azt hangsúlyozta, hogy a kiállításon látható darabok felfűzhetők az ég–madár tengelyre. Valóban így van, minden alkotás az élet, a természet szeretetéről mesél. Még az olyan szimbólumok is, mint a bika, az orrszarvú vagy a kánya is szerethető metaforává alakulnak át, hiszen Réti Ágnesnél egy-egy szál virággal alkotnak duettet. Nagy Veronika Lombtengere, Csontos Katalin Körhintája, Fekti Vera régi balatoni képeslapokat idéző festményei mind-mind olyan hangulatot árasztanak, amelynek nagyon szívesen vagyunk részesei, és akkor még nem is említettük Tungli Zsuzsannát, aki filctollal készült képein egyenesen az erdő legnagyobb fájának lombjai közé invitál bennünket mesebeli lakók közé. Bokros Júlia a mázas égetés hőfokára valló címmel (A Nap éltető erő) látta el eozintechnikával készült képeit. Elgondolkodtató Meixner Etelka Magzatvíz kollekciója színeivel, porcelánanyagával, és hát tányérokról van szó, mert a világ kerek. Szabó Ágnes Erzsébet bibliai témát választott, Wieloch-Varga Krystina szőtteseket hozott, közülük a megrendítően hatásos Platán került legközelebb a szívemhez.

Egy ilyen kiállításon nem maradhat kívülálló a néző, ha férfiú (mert a polgármesterrel az élen ők is elég sokan voltak), ha nő. Ránk nézve a Női szemmel tárlat újra bebizonyítja az állítást: a nő megtapasztal és együtt érez. Hogy ez még inkább így legyen, a megnyitón Nagy Gergely gitárjátékát hallhattuk.