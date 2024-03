Arról, hogy a veszprémi március 15-i városi ünnepi programok kavalkádjába mennyire illeszkedik ez az előadás, Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere beszélt. Úgy vélte, számtalan program, esemény valósult meg 2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa programban, azonban végig az volt a célkitűzésük, hogy a sorozat ne fejeződjön be december 31-én, hanem az itt élők és a környéken élők is úgy érezzék, hogy még mindig Európa kulturális fővárosában élnek. Ehhez arra van szükség, hogy különböző tematikájú programokat, kisebb-nagyobb eseményeket tudjanak az év minden részében ajánlani az itt élőknek, és ezek közé tartozik a gálakoncert is.

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Nagy Szilárd producer, előadóművész a produkció szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy tinédzserkorában sem a korosztálya által szeretett zenéket és előadókat kedvelte, hanem az egy generációval korábbiakat. Nem Avicin vagy David Guettán nőtt fel, hanem Varga Miklóson, Vikidál Gyulán, a Queenen és Bon Jovin. Ezt a zenei értéket próbálta képviselni. Előadóként lassan húsz éve áll színpadon, és hatodik éve lát el produceri feladatokat.

Torma Zsolt koreográfus elárulta, 12-13 koreográfia lesz majd látható. Megkockáztatta, idén Magyarországon ez lesz a legkülönlegesebb előadássorozat. A koreográfus a BM Duna Művészegyüttesben kezdte néptáncosként, utána az Experidance alapító tagja volt a szolnoki Szigligeti Színházban, majd áttért a színészi pályára a Nemzeti Színházban, miközben bekerült a NOX együttesbe, ahol megalkothatta a Forogj világ koreográfiáját, de a Ragyogás koncertturnét és az Örömvölgy koncertturnét is ő koreografálta.

Ragány Misa előadóművész azzal kezdte, a Drága hazám című dalnak több mint 30 ezer lejátszása volt a megszületése óta, és nem a videómegosztó felületeken. Érzése szerint ez egy jó dal, mint ahogyan az összes többi is, ami el fog hangozni a koncerten. Benedekffy István zenei rendezőtől megtudtuk, tizenkét fős zenekar fogja majd szolgáltatni a zenei hangaláfestést a koncertshow-hoz. Ennél a létszámnál az volt a lényeg, hogy több szólistaszerepet adtak az egyes zenészeknek.

Vona Tibor társproducer kiemelte, a fiatalok a koncertshow-n elhangzó dalokat nem ismerik, ám ők nem szeretnék, hogy elvesszenek ebben a generációban ezek a művek. Veszprém után a következő állomás Tapolca.