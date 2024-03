A fesztivál keddi sajtótájékoztatóján kiderült, a rendezvény időpontjának apropóját az adja, hogy világszerte március 20-án ünneplik a gyermekszínházi világnapot, március 21-én a bábszínházi világnapot, március 23-án a színházak éjszakáját, március 27-én pedig a színházi világnapot.

Fotó: Nagy Lajos

Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere arról beszélt, nagyon sok újdonsággal találkozhattak az elmúlt időszakban a Kabóca vendégei, jó dolog lett Veszprémben bábszínházba járni. Mindig számíthatunk arra, hogy egy közösség részesévé válhatunk, ahol élményeket szerezhetünk. Szerinte az is jó dolog, hogy a teljes családot megszólítják, nemcsak Veszprémben, hanem térségében is. Hangsúlyozta, amit a gyerekeknek adunk, azt a jövőért tesszük. Mint mondta, akkor lesz az ország, a város sikeres, hogyha olyan gyerekek fogják a jövőt létrehozni, akik nagyon gazdag és termékeny gyerekkorral a hátuk mögött nőnek fel. Hozzátette, nagyon kevés helyen van ilyen kínálat, a vármegyei jogú városok között rangos helyet vívott ki magának a Kabóca.

Markó Róbert, a Kabóca Bábszínház igazgatója elmondta, három napi tart majd a VárLak Fesztivál a Kabóca Bábszínház új otthonában. Március 22-én, péntek este hivatalosan is megnyitja a színházat Porga Gyula polgármester, a vendégek között a magyar bábszínházi szakma szína-java képviselteti magát.

A megnyitó után a felnőtteknek szóló, A. Tóth Sándor festményein alapuló előadásból láthatnak majd egy részletet a vendégek, majd Európa egyik legkomolyabb vásári bábjátékosa, Pályi János fog egy felnőtteknek szóló, kabócásított Vitéz László-játékot előadni. Ezután pedig egy magyarországi színészzenekar koncertjét élvezhetik a résztvevők. Nem árt tudni, hogy zárt körű a pénteki nap, ám szombaton már a nagyközönség számára is kitárják a kapukat. Reggel 10 órától, vasárnap délig folyamatosan lesz program a bábszínházban. Jó idő esetén kint a kertben, ahol 10 órától óránként bábszínházi előadásokat láthatunk majd, nemcsak a Kabóca előadásait, hanem itt is vendég lesz Pályi János csakúgy, mint az Aranyszamár Bábszínház, vagy éppen Danny Bain.

Ugyanakkor a játszóházban folyamatosan kézműves programokkal várják a gyerekeket, és kitelepülnek a zöld füves területre a Kabóca Bábszínház saját játékterei. Azonban a legizgalmasabb program éjszaka következik, ez az Éjszaka a bábszínházban. Összesen 20, 9-12 év között gyerek vehet részt az eseményen, amely egy beavató színházzal, kulisszajárással, kalandtúrával egybekötött éjszakai program. A hétvége minden programja ingyenes. Egyedül az Éjszaka a bábszínházban programnak van költsége, ahol belépőjegy váltása kötelező, mint ahogy az előzetes regisztráció is.

Szűcs Attila, a Bakony–Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület elnöke úgy fogalmazott, szerencsés a Kabóca Bábszínház, illetve az egyesület találkozása. A mostani program 2005 óta működik Madárbarát Veszprémért néven Brányi Mária folyamatos támogatásával. Az említett programban a közel két évtized alatt több száz madárodút telepítettek, illetve egyéb madárvédelmi eszközöket, madáritatókat, különböző táplálékkal szolgáló bokrokat biztosítanak a tájékoztatás mellett. A gyerekekkel darázsgarázsokat és rovarhoteleket is készítenek majd, melyek nemcsak a bábszínház környezetében lesznek fellelhetőek, hiszen a gyerekek is hazavihetik ezeket. Szólt arról is, hogy az odúk a díszletek készítése során megmaradt faanyagok újrahasznosításával készültek. A Kabóca Bábszínház környezeti fenntarthatósági edukációs programjába harmadik félként a Pannon Egyetem is bekapcsolódott.