Június közepén immár ötödik alkalommal rendezi meg mára hagyománnyá érett fesztiválját a Rock Palota Egyesület. Az ingyenesen látogatható program helyszínén, a várpalotai Thury-várban tartott hétfői sajtótájékoztatón a szervezők nevében Somogyi László elmondta, az elmúlt évek bizonyították, hogy a közönség részéről komoly igény van egy, a rockzenét a zászlajára tűző fesztiválra Várpalotán.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere és Somogyi László, a fesztivál egyik szervezője a Thury-várban tartott sajtótájékoztatón

Fotó: Szabó Péter Dániel

– Minden generáció képviselteti magát a fesztiválon, a helyi emberek magukénak érzik a rendezvényt. Mindez megerősít minket abban, hogy van miért és mire építkezni, beleállni a szervezésbe minden egyes évben. A város önkormányzata is maximálisan mellettünk áll, a városi támogatásnak, illetve egy pályázati sikernek köszönhetően tudjuk megrendezni 2024-ben is a fesztivált. Várpalota komoly múlttal büszkélkedhet a rockzenét illetően, jelenleg is rengeteg aktív zenekar működik a városban – mondta el Somogyi László szervező.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere elmondta, városvezetőként kiemelten fontosnak tartja a helyi kezdeményezések támogatását, s azoknak a civil szervezeteknek az erősítését, akik értéket tudnak felmutatni. – A Rock Palota Egyesület ilyen csapat, az általuk szervezett, döntően a városban és a térségben működő amatőr rockzenekarokra építő fesztivál pedig egy olyan ötlet, ami mellé a kezdetektől örömmel álltunk oda. Nem véletlen, hogy a tavalyi évben a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozatban is helyet kapott a rendezvény. Szeretnénk, ha legalább ezen a színvonalon folytatódhatna a fesztivál története, ezért idén Várpalota önkormányzata biztosítja a rendezés költségeinek döntő részét – tette hozzá Campanari-Talabér Márta polgármester.

Ami a 2024-es Rock Palota Fesztivál fellépőit illeti, június 14-én, pénteken és 15-én, szombaton biztosan élő koncertet ad Várpalotán a Mobilmánia, az Akela, a Prosectura, a Nova Prospect és a legendás brit heavy metal banda dalait játszó Iron Maidnem is. Mellettük közel 30 helyi és környékbeli amatőr rockzenekar kaphat majd lehetőséget, hogy a Thury-várnál felállított két színpadon profi körülmények között mutatkozzon be a közönségnek.