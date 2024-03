Debreczenyi János György első írásának címe: Sokgyermekes veszprémi családok anno – a cikk a 19 házas utcáról, a Veszprém nyugati városszéli Síp utcáról, annak is a felső részéről szól. Felidézte, hogyan jutottak lakhatáshoz a nagycsaládok, így ők is az ONCSA, az Országos Nép- és Családvédelmi Alap szociális programja révén. Elmondta, a Síp utcában eltöltött körülbelül egy év után a háború ide is elért és a házak nagy része kiürült, lakói elmenekültek, többnyire a környék búvóhelyeire; a szülőknek és a hét gyermeknek a Csatár hegyi pincék adtak menedékhelyeket. A háború befejeződésével visszatérhettek a Síp utcai házba, ahol gyermekként számtalan felejthetetlen élményben volt része. Az egykori Síp utcai ONCSA házak mára belső térre bővültek, változtak, mostanra csak az utcafronti homlokzatok maradtak egységesek, emlékeztetve a valamikori megépülésük okára: a nagycsaládosságra.