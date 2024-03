Az Öreg-Bakonyban a húsvét előtti hétvégén sem kell unatkozni. Lesz swingkoncert, lelki nap, keresztút gyerekeknek szóló elmélkedésekkel, vízvizsgálat a békabölcsőknél, a tési szélmalmokra pedig két cukisággombolyag, a polányi pulipár hívja fel a figyelmet. Pite és Vacak már kipróbálta: egy élmény ennek a helynek a meglátogatása, és akkor már a közeli kilátóba is felmászhatunk.

Gájer Bálintot hívták meg a Bakony fővárosába

Két koncert, két telt ház – ez a Békefi Klubkoncertek eddigi mérlege és már a következő 12 műsor időpontja, fellépője is megvan. Március 22-re Gájer Bálintot hívták meg Zircre. A swing hercegének nevezett énekes műsorát hallgathatják meg majd az érdeklődők a városháza nagytermében 18 órától.

Gájer Bálint, szving, magyarul énekelt dalok – megint sikergyanús a Békefi Klubkoncertek programsorozat eseménye

Kövesd a tappancsnyomokat!

Húsvéti családi napot tartanak Zircen a Reguly-múzeumban március 23-án 9.30 és 14 óra között. Lesznek játékos feladványok, kézműveskedés, sváb finomságok.

Kézműves-foglalkozások lesznek Zircen, az alkotóház műhelyeiben szombaton 10.30 és 14 óra között. Többek között Pappné Rácz Ildikóval lehet majd idén is gyönyörű húsvéti tojásokat készíteni

A cseszneki vár sötét titkaira a várkapitány fáklyája világít rá

A VI. Napnyugta utáni várvezetést március 23-án, szombaton 19.30-tól tartják meg a cseszneki várban, az érdeklődők a várkapitány társaságában vehetnek rajta részt. Előzetes írásos jelentkezés szükséges.

Húsvétváró piac nyuszival

A zirci termelői és kézműves piacot március 23-án, szombaton 8 és 12 óra között a húsvétvárás jegyében tartják meg. Vehetünk ajándékba nyusziforma kézművesremekeket és az ünnepi asztalra való finomságokat. Az Ők is Emberek Alapítvány tagjai húsvéti műsorral lepik meg a piacra látogatókat. Lesz versmondás, énekes köszöntő és furulyaelőadás. Ez idő alatt a húsvéti nyuszi csokitojásokat osztogat az arra járó gyerekeknek.

Festménykiállítás a Bodzaházban

Polcsik Enikő festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás március 22-én, pénteken 16 órakor a jásdi Bodzaház galériájában.

A zirci bazilika nagyböjti programjai: lelki nap, gyerekek keresztútja

A zirci bazilika nagyböjti programjai keretében március 23-án, szombaton 14 óra és 17.45 között lelki napot tartanak tanítással, beszélgetéssel, agapéval és szentségimádással. Március 24-én, virágvasárnap 8, 10 és 18 órakor lesz szentmise. A délelőtti szentmise barkaszenteléssel kezdődik és passióéneklés lesz.

Virágvasárnap, március 24-én a szentmise a zirci bazilikában 10 órakor barkaszenteléssel kezdődik. Ezzel Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek a hívek. Utána keresztutat járnak a bazilikától az arborétumon át, majd a Damjanich és a Kossuth utcát érintve a kistemplomhoz vezető útvonalon, gyermekeknek szóló elmélkedésekkel. A kistemplomban agapét tartanak.

A békabölcsőkhöz hívnak a kutatók vízvizsgálatra

Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeum kutatói a víz világnapja alkalmából a korábbi években az érdeklődőkkel együtt létesítettek békabölcsőket, keresték a hódok nyomait Zircen. Idén március 23-án, szombaton szintén hívnak mindenkit, hogy tartsanak velük, amikor a két évvel ezelőtt készített békabölcsőknél kémiai és biológiai vízvizsgálatot tartanak. A gyülekező 9.45-kor lesz, a terepfoglalkozásra a séta 11 órakor indul, előtte 10 órától előadás és múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a víz jelentőségéről, szerepéről. Nagyon rossz idő esetén az előadást és a foglalkozást megtartják, a kirándulást egyeztetett időpontban pótolják. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Kilátótól szurdokig kirándulnak a Vadon Vándorai

A tési Széchenyi Zsigmond-kilátóhoz, a jásdi Szentkúthoz és a Római-fürdő szurdokvölgyében túrázhatnak március 23-án, szombaton a Vadon Vándorai csoporthoz csatlakozók. A gyülekező Bakonynánán lesz 10 órakor. Előzetes jelentkezés szükséges.

Tappancsolás a malomban, avagy Don Quijote de la Mancha nyomdokán

"Talán a szél kapcsán tolakodott be geológiai kirándulásaink, történelmi mancsjárataink közé egy népi, ipartörténeti mozzanat. Ugyanis a Bakony legmagasabban fekvő településére, Tésre látogattunk, s tappancsunk alá gyűrtük a Dunántúlon ritkaságnak számító híres szélmalmokat. Megtudtuk, hogy ezek holland típusú szélmalmok, melyek jellemzői, hogy a malomtörzsük kőből készült, a tetőzetük pedig forog. Meghajtószerkezetük a hatvitorlás szárny. Az Ozi-féle és Helt-féle malmok közül ez utóbbi az idősebb, 1840-ben épült, de még ma is működőképes. Ebben két kő őrölt, s kicsit nagyobb is, mint az Ozi-féle, ami ettől 200 méterre található. Mi is beleszippanthattunk a múlt ezen óriásai közül a régebbibe. Először lecsüccsentünk a földszinten, ahol egy üresen árválkodó zsák jelezte: régen itt ömlött a garatból a kincset érő liszt. Egy szinttel feljebb körbeszaglásztuk a malomköveket, majd még feljebb jutva láttuk, hogyan is néz ki a forgó tetőt működtető szerkezet. A malmokhoz egy udvaron vezetett át az utunk, s ugyanezen a portán kovácsműhelyt is láthattunk, s néhány nagyon régi, kézi mezőgazdasági eszközre is rácsodálkoztunk. Szeretettel: Pite, Vacak" – írta a polányi pulipár gazdija, Dávid Barbara.