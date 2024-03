Végh Zsolt, a társulat társigazgatója elmondta, a jeles napokhoz (farsang, gyereknap, karácsony) kapcsolódóan már hagyomány, hogy családi délelőttöt hirdetnek, és az adott ünnep köré csoportosítva változatos programokkal várják a család minden tagját.

– Kézműves játszóház, írókával készült hímes tojás, játékos négypróba és nyuszisimogató is várta a gyerekeket, akik A koffermesék című vidám, interaktív előadást is megtekinthették. A húsvéti négypróbát menetlevéllel igazolhatták, aminek édesség volt a jutalma. A közös délelőtt Nyuszi hopp! címmel interaktív játékkal zárult, ahol a tavaszról, a néphagyományokról, a locsolkodásról beszélgettünk, emellett közösen énekeltünk, táncoltunk, és nem maradhatott el a Nyuszi ül a fűben című dalos játék sem. Nagyon örülök, hogy sok a visszatérő, ismerős arc, kicsik és nagyok örömmel vették ki a részüket a közös játékból – tájékoztatott Végh Zsolt, aki hozzátette, áprilisban mutatják be Arany János meséje nyomán a Rózsa és Ibolyát, melynek próbái a napokban kezdődnek.