Visszatérő fellépője a fesztiválnak a Kajárpéci Vízirevű, amely vidám jelenetekkel szórakoztatja majd a közönséget, míg a Langaléta Garabonciások gólyalábakon érkeznek az eseményre, a TeátRum Trapptop pedig legújabb produkcióját mutatja be – tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Jól ismert mesék, történetek elevenednek meg a Manézsban és a MeseLigetben: Boka Gábor Színháza a János Vitézt, Majoros Ági Bábszínháza a Piroska és a farkas című mesét dolgozza fel, a Kámfor Bábszínház pedig a Kacor királyt. Fellép a KL Színház a Patkó Bandi Legendája című előadással, óriásbábokkal érkezik a Bab Társulat, amely Jelenetek egy házasságból, avagy a három kívánság című produkcióját adja elő és fellépnek a Kövér Béla Bábszínház művészei is. Az aprócska bábok képviseletében érkezik majd a színpadra a Mikropódium STOP, Állj meg és nézz! című előadása.

A fesztiválon debütál a mine.yours.ours. projekt előadása, amely a Culture Management Academy és a EUNIC Global támogatásában, a Temesvár 2023 Európa Kulturális Fővárosa program és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program együttműködésében valósul meg. A Temesvári Cristina Baldau (RO) interjúkat készített a két EKF város kulturális szervezőivel, amelyekben a kulturális munkában leggyakrabban felmerülő érzéseket kutatta. Ez az interjúkból készített kutatás szolgált a produkció alapjául, amelyet a Psycle of Movement Imagination társulat alakított át kortárs táncos, akrobatikus előadássá. A Firebirds csapata Freak Fusion Cabaret című produkciójával lép színpadra, a Színház- és Filmművészeti Egyetem harmadéves bábszínész osztálya Fabók Mariann által rendezett vizsgadarabját, az Erzsóka című előadást mutatja be. Esténként tűzshow várja a közönséget, de a Kreatív Kráter Kör Hajnalcsillag című tűztánc-előadása is szerepel a programban a csaknem tízéves múltra visszatekintő Aserdus SzikraShow-ja mellett. Koncertet ad Zuboly, a Felevad Duó - Müller Péter Sziámi és Kirschner Péter formációja -, a Weinkillers zenekar és a Crazy Daisy Jug Band zenekar. Fellép Kézdy Luca, a Magyar Rádió 2006-os jazzhegedű-versenyének döntőse és közönségdíjasa, valamint Szalai Anna és Dorozsmai Gergő formációja, az L.A. Suzi, de koncertezik Hegyi Dóra és Novai Gábor, a "NovaN" (Blahalouisiana, Mörk, Unique) is.

A fellépők között van a Csaknekedkislány, valamint a Cseh Centrum támogatásával a fesztiválra érkező DJ Gadjo. Móser Ádám Francia-balkán-klezmer tangó című koncertjét adja elő, de zenél majd a Kiss Tibi (Quimby) és Vastag Gábor (A Kutya Vacsorája) által alapított Aranyakkord formáció és az Aurevoir zenekar. A gyerekeket Danny Bain és Ágoston Béla mesekoncertje, valamint a HolddalaNap Zenekar Piripirí című előadása várja. Ausztriából érkezik a fesztiválra a ConTakt csapat Foley című újcirkuszi, akrobatikus - élőzenés produkciója, a Rauxa Cia spanyol társulat The Strambotik Kabaret című bábszínházi előadását mutatja be, és fellép a Belgiumból érkező Compagnie el Caracol, amely bábos, utcaszínházi produkciót hoz La vie d'Alceste címmel.

Papito argentin művész új műsorát mutatja be Cabinet de Curiosités címmel. Az utcaszínházi vonalat erősíti Andrej Tomse Szlovéniából, Rasid Nikolic az olasz Perform-IT Showcase támogatásával lép színpadra The Gipsy Marionettist című marionettjátékával. A szintén Olaszországból érkező Teatro Due Mondi csapata pedig többször is igazi fieszta hangulatot varázsol majd a helyszínen.

Az Öreg-park egyéb pontjain lesznek kézműves-foglalkozások és egésznapos interaktív játékok, de több kiállítás és dizájnvásár is várja a közönséget – áll a közleményben.