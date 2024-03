A Böhm-gyűjtemény különböző helyszíneken, rövid időbeli egymásutániságban rendezett három kiállításon – Tihanyban, Salföldön, Sümegen – látható újra Magyarországon. A bemutatók különlegessége, hogy a válogatás egy része mindhárom térben megjelenik, de mindig más további művek mellett. Így a változatosság mellett nemcsak újabb és újabb kontextusba helyeződnek az egyes műalkotások, a gyűjtemény újabb súlypontjai jelölődnek meg, hanem még több értelmezhetőségre, összehasonlítások és különbözőségek megvilágítására is lehetőség nyílik.

Böhm József (jobb szélen) a megnyitón a három tárlatról is szólt. Mellette balról jobbra: Borbély Mihály, Máthé Andrea, Gerlóczy Gábor, Petrovics Miklós és Pintér Szonja

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A salföldi kiállítás válogatását alapvetően meghatározza az egyterű kiállítótér és a megnyitó ünnepi napja: geometrikus, konstruktivista műveket láthatunk változatos színekben. A korábban már láthatóvá vált néhány geometrikus festmény kiegészült újabb alkotásokkal, például Kocsis Imre nagy méretű festményével, Franz Türtscher vagy Heijo Hangen műveivel, illetve a triptichonná bővülő formabontó Glattfelder-festményekkel. Ingo Glass formailag bravúros és dekoratív szobraiból ugyancsak kiállítottak néhányat Salföldön, nem megfeledkezve a művek – a rendezés céljaként megvalósítandó – harmonikus összhatásáról.

Modern és kortárs festmények, szobrok kiállítása nyílt a Káli Fecske Galériában

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A megnyitón Pintér Szonja társkurátor köszöntőjét követően Gerlóczy Gábor, a Káli Kultúrtér művészeti vezetője elmondta, hogy a három helyszínen zömében más-más alkotásokat mutatnak be. – A kiállítás címe: Egy gyűjtemény, három helyszín. A mindhárom kiállításon látható képek különféle értelmezést kapnak az új helyszíneken. Külön érdekesség a három helyszín tekintetében, hogy a tihanyi kálvária három szobra a településről 1960-ban Sümegre került, az ottani templom harangja pedig 1930-ban Salföldre – mondta Gerlóczy Gábor. Vezetőtársa, Petrovics Miklós arról beszélt, hogy az előző tárlaton, Tihanyban kiderült, hogy a helyben élők számára fontos, hogy a nyári idegenforgalmi szezonon kívül is fontos kiállításokat, művészeti projekteket láthassanak. – Ezért március 15-én nyitjuk a kiállítást, amely jelentős nem csak Salföld, hanem a Balaton-felvidék szempontjából is. A galéria küldetése, hogy olyan színvonalú kiállításokat hozzon a térségbe, amelyek a korábbi években nem voltak jellemzők. Fontosnak tartjuk a helyi értékek bemutatását is, ahhoz kapcsolódó kiállítást szintén láthatnak majd az érdeklődők – mondta Petrovics Miklós.

Máthé Andrea, a kiállítás kurátora a tárlatot megnyitva arról beszélt, hogy az egy helyiség négy falán bemutatott kiállítást úgy rendezték be, mintha az négy külön kiállítás lenne. Sőt, az ötödik lehetne az elhelyezett szobrok sora. – A kiállítótérben törekednünk kellett arra, hogy egy stílust képviselő képek kerüljenek ki, a geometrikus absztrakció képeit helyeztük el egy kivétellel. Március 15-e lévén Lakner László Nemzeti dal című alkotása is helyet kapott nemcsak kiegészítve, de súlypontozva is a kiállítást – mondta Máthé Andrea.

A kiállítás anyaga akár öt külön tárlat is lehetne a rendezés szerint

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Böhm József műgyűjtő vallotta, hogy Salföld és a Káli-medence első pillantásra megtetszett neki, amint a majdani április 20-i, sümegi kiállítás helyszíne, a Püspöki Palota és a korábbi, tihanyi apátságbeli helyszín ugyancsak. Sümegen a régi és a kortárs gyűjtemény legjobb darabjait mutatják majd be, köztük erdélyi klasszikus alkotásokat.

A megnyitón Borbély Mihály Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész közreműködött szaxofonon és fúvós hangszereken. A kiállítás megtekinthető április 15-ig.