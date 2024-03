„Május végén a szovjet hadsereg lefoglalta a püspöki palotát hadikórháznak. A püspök és kancelláriája a Simon-féle nagypréposti házba költözött. Az első pillanattól kezdve őrt állítottak a palota bejáratához, nem volt szabad semmit sem kivinni a palotából, sem oda bevinni. Az őrt Borisznak hívták, Kijevből származó bajuszos obsitos volt” – emlékszik vissza 1945 mozgalmas tavaszára és egy kényszerű költözködés részleteire Mészáros Tibor katolikus pap, aki éveken át volt Mindszenty József titkára.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

80 évvel ezelőtt, 1944 márciusában szentelték veszprémi püspökké Mindszentyt, akit a legtöbben elsősorban esztergomi érsekként, bíborosként, Magyarország utolsó – a rettegett Andrássy út 60. pincebörtönét is megjárt – hercegprímásaként ismernek. Valóban kevés ideje volt főpásztori feladatainak ellátására Veszprémben, püspökké szentelése után ugyanis nem sokkal a nyilasok célkeresztjébe került, akik 1944 decemberében a sopronkőhidai fegyházba hurcolták Mindszentyt 26 pappal és kispappal együtt. Veszprémbe csak 1945 áprilisában térhetett vissza, ám mivel a szovjetek elfoglalták a püspöki palotát, székhelye átmenetileg a Simon-ház lett.

A Simon-ház a veszprémi várnegyed kanonoki épületei közé tartozik – ezekben éltek a püspök tanácsadó testületéhez, a káptalanhoz tartozó magasabb rangú katolikus papok, a kanonokok. A veszprémi várnegyed 2025-ig tartó megújítása részeként ezt az épületet is felújítják, a műemléki feltárások során pedig kiderült: a házban valaha gazdagon festett helyiségek voltak, a festett felületek egy részét restaurálni is tudják.

De nemcsak a Simon-ház, hanem a kanonoki sor több épülete is megújul. A szomszédos kanonoki ház emeletének több helyiségében is találtak mennyezeti kifestéseket. – A restaurátori vizsgálatok során vált egyértelművé, hogy az 1800-as évek végén egy gazdagon – historizáló, részben neoreneszánsz stílusban – festett, négy helyiségből álló szalonsort alakítottak ki itt – mondja Vavra Áron műemléki projektvezető.

Különleges kápolnát tártak fel a kisszemináriumban

Szintén a kanonoki soron található a késő barokk stílusú, 1770-ben készült kisszeminárium, amely ugyancsak tartogatott meglepetéseket a szakembereknek. A kor egyik legkiválóbb mestere, Fellner Jakab által tervezett épület egyik helyiségében egy befalazott fülke rejtőzött – hátsó falán egy 1797-es felirat olvasható, az akkori mester kézjegyével.

A szakemberek számára a feltárt festések alapján vált egyértelművé, hogy a helyiség az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején az épület kápolnájaként funkcionált, erről eddig írott források nem kerültek elő. A nemrég megtalált falfülke egy korábban kialakított oltár része lehetett, amelyet később befalaztak. – Csak a 2022–2023-as kutatások során bizonyosodott be, hogy ez egy kifejezetten gazdagon festett kápolnahelyiség volt, amely 2025-re visszanyeri majd az eredeti pompáját – magyarázza Vavra Áron.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A kisszeminárium eredetileg szegénysorból érkező növendékeknek adott otthont, ám a 19. században már papok kórháza néven szerepelt a térképeken. 1956-ban került ki az egyház tulajdonából, és egészen 2007-ig különböző oktatási intézmények működtek az U alakú épületben, amelyet felszentelésekor Pál apostol oltalmába ajánlottak.

Idén is folytatódik a veszprémi várnegyed megújítása

Tavaly elkészült a várnegyed megújításában érintett 18 épület homlokzati és tetőszerkezeti munkája. Az év második felében 13 épületben zajlottak restaurátori, illetve a belső tereket érintő munkálatok. A szakemberek jelentős előrehaladást értek el a piarista rendházban, a ferences rendházban, a Szent István-templomban (ferences templomban) és a kisszemináriumban, míg a Szent Mihály-főszékesegyházban az altemplomban zajlottak restaurátori kutatások.

A 2023-ban átadott Szent Mihály-főszékesegyház, valamint a Biró–Giczey-ház után idén várhatóan két újabb épület, a Szent József-ház (korábban alkalmazottak háza), valamint a nagypréposti ház megújításának munkálatai is befejeződnek. Ezzel párhuzamosan idén is folytatódik a Veszprémi Főegyházmegye által indított Work in Progress programsorozat, amely a várnegyed megújítási munkálatainak kulisszái mögé ad betekintést vezetett sétákkal és kiállításokkal.