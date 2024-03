A Modern város program, valamint Ajka várossá nyilvánítása 65. évfordulója tiszteletére a Babucsa Baráti Kör által szervezett kiállításon Albertné Baptsán Éva festményei, Botos István fogszakorvos kisrepülőmodelljei, Gazsó Róbert régi rádiógyűjteményének egyes darabjai mutatkoztak be.

Botos István az egyik általa készített repülőmodellel Fotó: Györkös József

Éva 1969-ben csatlakozott az Ajkai Erőmű Képzőművész Szakköréhez, amelynek öt éven át volt tagja, és az idő alatt sokat tanult. Aztán hosszú kihagyás következett, majd miután 2011-ben nyugdíjas lett, újra ecsetet ragadott. Az Ajkai Képzőművészeti Egyesülethez csatlakozott, majd a Devecseri Alkotókör tagja lett. Munkáival 2012 óta évente több kiállításon találkozhattak a művészetét kedvelők.

Botos István a századelőt őrző gépkocsik kicsi, rézlemez másolatait is bemutatja, a balsafából készült, vitorlázórepülő-modellek egy részét pedig maga készíti. A működőképes modellek mellett egy Cessna és egy motoros kisgép is helyet kapott a tárlaton. A fogszakorvos a háromtagú világbajnok szenior magyar mikromodellező csapat tagja, ultrakönnyű repülőkkel versenyez, azonban szerényen mindezt csak egy jó játéknak tekinti. Gazsó Róbert a tájfutás megszállottja, miközben három évtizede gyűjti a régiségeket. Rengeteg rádiója, több, általa felújított motorja, varrógépe van otthon, azokból mutat be néhány érdekes darabot.