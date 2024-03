Demcsák Ottó koreográfus csaknem teljesen új koreográfiát készített, tudtuk meg Grőber József polgármestertől. Az előadások időpontjai május 17., 18., 19., valamint 24. és 25., esőnap pünkösdhétfő.

Elkezdődtek a passió próbái Fotó: Gyarmati László

Fotó: Gyarmati Laszlo

Idén újítanak abban is, hogy a próbákat rögzítik, a felvételt eljuttatják a szereplőkhöz, így otthon is tudnak készülni. A helyieken kívül a térségből is lesznek szereplők az előadásban. Grőber József hozzátette, örül, hogy a szereplőgárdában sok a gyermek.