Markovits Alíz vezérigazgató, Dancs Zoltán projektmenedzser és a résztvevő települések vezetői egyetértettek abban, hogy az eseményeknek köszönhetően jelentősen fejlődtek a községek, a színvonalas programok segítették a helyi lakosok és vendégeik kikapcsolódását.

Az uzsai télűző ünnepség is sok érdeklődőt vonzott a kistelepülésre

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A 2023-as év kulturális és művészeti projektjei a térségben Lesenceistvánd, Uzsa, Hegymagas, Zalahaláp, Badacsonytomaj, Nyirád és Sármellék települést érintették. Zalahalápon a hegy kráterében zenés darabot, koncertet, rockfesztivált rendeztek. Lesenceistvándon Kortárs Művészeti Fesztivál és tábor várta a vendégeket koncertekkel, kiállítással, irodalmi és táncestekkel, bábszínházzal, kreatív foglalkozásokkal. Hegymagason zenés irodalmi barangolást rendeztek a Szent György-hegy körül koncertekkel és szabadtéri tárlattal. Badacsonytomaj hírnevét a Badacsony ART-Piknik öregbítette, valamint a Múzeumi esték programsorozat kiállításokkal, koncertekkel, pódium-előadással, néptánccal, kreatív foglalkozásokkal. Sármelléken rendezték meg a HangART Ifjúsági Művészeti Találkozót pinceszer programmal, szabadtéri kiállítással, ifjúsági találkozóval, koncertekkel. Nyirád a Bakonyi néphagyományok útján elnevezésű kezdeményezéssel kapcsolódott be, amelyben pásztorhagyományokra és elfeledett népi ételekre épülő workshop is szerepelt. Uzsán A kultúra házhoz jön című esemény csalogatta a vendégeket a Pajta program mellett. Éves gasztronómiai esemény, valamint gyermekprogramok sora és könnyűzenei koncert egyaránt szerepelt az események között. Emellett a Képzőművészeti szimpózium és alkotóműhelynek, továbbá kiállításnak, koncerteknek adott helyet a falu. Hegymagason a bor és a gasztronómia kapott főszerepet, szakmai konferencia és találkozó helyszíne is volt a település.