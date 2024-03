A herendi vasútállomáson vesztegelt azon a napon a 6. székely határőr zászlóalj alakulata. Este hat óra körül támadás érte az állomást, és a géppuskatűzben huszonegy csíki katona halt hősi halált. Az elhunytakat jelölt sírokba temették a tiltás ellenére.

Támadásban lelte halálát Herenden huszonegy székely katona, rájuk emlékeztek

Forrás: HATESZ Egyesület

A kilencvenes évektől kopjafa és síremlék őrzi emléküket, így már nem névtelen hősként alusszák álmukat a herendi temetőben. Herend és Madéfalva ezért is lettek testvér-települések, így – a hagyományok tisztelete, az emlékezés mellett – baráti kapcsolatok is kialakultak. Egy emléktábla is felkerült két éve a vasútállomás épületének falára, közadakozásból. Nyáron a helyi Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület (HATESZ) határvadász emléktúrákon képviselteti magát Erdélyben, ahol az akkori országhatárt védelmező székely katonák hősi küzdelmeivel ismerkednek meg a kalandos túrák résztvevői.

Ma már kopjafa és sír őrzi a hősök emlékét

A HATESZ legközelebbi hagyományőrző túrája – a Pumák a Bakonyban elnevezésű honvédelmi emléktúra – április 13-án lesz – tájékoztatta lapunkat Bácskai Péter, az egyesület elnöke.