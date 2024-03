Lesz fáklyás felvonulás, megidézik a történelmet a színészek által megelevenedő Jókai házaspárral, a rádiószínházban Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok című darabja lesz hallható, és ezúttal is megrendezik a klasszikus menüt felvonultató Pörköltészetet. A hangulatos irodalmi menza vendégei ezúttal Szabó T. Anna és Lackfi János költők lesznek. A gyerekek sem maradnak programok nélkül: kesztyűs bábos, paravános előadást nézhetnek meg az örökké jókedvű és mindig segítőkész Paprika Jancsiról.

Március 16-án, szombaton a Vaszary Galériában Romboljatok, hogy építhessetek címmel Kassák Lajos folyóiratait és avantgárd művészetét bemutató tárlat nyílik. A kiállítás képet ad a magyar avantgárd művészet és irodalom meghatározó alakjáról, Kassákról, aki költőként, képzőművészként és folyóiratok szerkesztőjeként is tevékenykedett. A tárlat felvillantja az 1910-es és 1920-as években a Kassák köré csoportosulók tevékenységét is, akik bekapcsolódtak az expresszionizmus, a dadaizmus, a konstruktivizmus és a szürrealizmus nemzetközi hálózataiba. Még ezen a napon, este az Anna Grand Hotelben Érdi Tamás zongoraművész ad koncertet, a repertoáron Liszt és Bartók művei szerepelnek.

– Két József Attila-díjas költő, Szabó T. Anna és Lackfi János várja a vendégeket a Vitorlás Étteremben, ahol a gasztronómia és a költészet reflektál majd egymásra. A kuriózumnak számító rádiószínházban Karinthy Ferenc darabja lesz hallható, amely megmutatja, milyen világban is élünk. Kiemelném Érdi Tamás Liszt és Bartók koncertjét, hiszen ezzel az estjével már komoly nemzetközi színpadokon aratott sikert a zongoraművész. A fáklyás felvonulásunk ezúttal is egy hangulatos, közösségépítő esemény lesz, több helyszínen felolvasást is tartunk és velünk lesznek a néptáncosok, a fúvósok és a hagyományőrzők is – válaszolta a balatonfured.hu kérdésére Kéri Kitty, a fesztivált szervező Kisfaludy Színház művészeti vezetője, aki kiemelte: a családokra is gondoltak, a fesztiválon lesz bábelőadás, és egy mesedélután keretében megidézik a Jókai házaspárt, színészek keltik majd életre Jókai Mórt és Laborfalvi Rózát.

A különböző műfajokat felvonultató fesztivál minden esztendőben a megújulás, a tavaszi újjáéledés üzenetét hordozza, így lesz ez idén is.