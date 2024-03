Húsvét vasárnapján délelőtt idén is összegyűltek a faluközpontban a helyi lányok, sőt, a csoport fiúkkal is kiegészült és a csupán néhány éves tipegők is beálltak a sorba, hogy együtt köszöntsék a tavaszt.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Németh Eszter tanítónő irányításával énekelték a világháború előtt néhány éven át éltetett hagyományhoz tartozó éneket, közben kapukat tartva a tavaszi zöld ágakból és átbújva azok alatt. A dalt a helyi Pilmann Gézáné Barabás Vilma adta át a fiataloknak Békefi Antal gyűjtéséből, akinek Keszkenős Lajosné, Németh Anna énekelte fel egykor. A két töredéket Németh Eszter egészítette ki egy, Szuper Irma tanítónőtől tanult énekkel.

A zöldágazó fiatalok a templomban az újjászületés jelképeként adták át az ágakat Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A zöldágazás végén a lányok kapui alatt a nézelődők és a hívek a templomba vonultak, ahol a zöldágazók az oltár elé helyezték az ágakat, az új élet, a feltámadás szimbólumát. Illés Sándor plébános megköszönte a fiataloknak, hogy ápolják a hagyományt és mint mondta, a zöld ágak adta jelképekben az új élet és a feltámadt Krisztus találkozik. Reményét fejezte ki, hogy jövőre újra találkoznak, végezetül Isten áldását kérte rájuk.