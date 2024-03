Óvodások, általános és középiskolások piros-fehér-zöld zászlókkal, szívük felett viselt nemzeti színű kokárdával izgatottan gyülekeztek a Petőfi-szobor körül, ahol a megjelenteket Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára köszöntötte. A József Attila-díjas magyar költő beszédében úgy fogalmazott, Petőfi Sándor az a költő, aki a legmélyebben épült be a magyar és a nemzetközi köztudatba.

A hazafias költészet kiemelkedő alkotása közel kétezer torokból hangzott fel Fotó: Haraszti Gábor

– Petőfi nem csupán a történelem, hanem a magyar költészet szabadságharcosa is volt, ezért élhet bennünk mindmáig elevenen. A poéta szellemisége időn és határokon átívelő örökség. Eggyé olvadt benne a költészet, a hit, a nemzeti identitás és a haza szeretete, szolgálata. Pápa örökségének ritka kincse Petőfi. Rá, és a szabadságharcra emlékezni nem csupán ünnepi alkalom, hanem kötelesség is. Ezért is öröm számomra, hogy ez az ifjúságot megmozgató szavalás évről évre megvalósul – fogalmazott.

Az 1848-as márciusi, pápai eseményeket Adorján Zoltán, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona magyar szakos tanára ismertette. Lampért Gábor főszervező hálás volt mindazoknak, akik támogatták és részt vettek a grandiózus eseményen, mint mondta, Petőfi nemcsak 176 éve, hanem ma is sok embert tudott maga köré gyűjteni. – Úgy vélem, nekünk, pápaiaknak a Petőfi-bicentenárium után sem szabad megfeledkeznünk Petőfi Sándorról. Kezdetben két-három iskola vett részt a szavaláson, mostanra az egész várost megmozgató rendezvénnyé nőtte ki magát, az óvodásoktól az iskolásokon át a nyugdíjasokig sokan jöttek el ma. Örülök, hogy anno a pedagógusok kifejezték, hogy hagyományt kellene teremteni a Nemzeti dal március 15-ei, közös pápai szavalásából – emelte ki a főszervező.