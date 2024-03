Az egyesület elnöke, Neszler Imre köszöntőjében elmondta, hogy életének egy részét maga is Olaszországban töltötte. Vallotta, hogy maga is gyűjti Kalligaro Angelo kőfaragó egykori munkáit, amelyekből sokat találhatunk még ma is a Balaton-felvidéken.

A tapolcai belvárosban ma is több épület emlékeztet a város és Itália közös kapcsolatára. A zeneiskola épülete olasz tervező munkája

Fotó: Előadó

Hangodi László szólt arról, hogy a régi Tapolca hajdani főutcáján, a Régi temetőtől a Kisfaludy utca sarkáig haladva is több itáliai, történeti, kultúrtörténeti vonatkozást talált. – Megdöbbentő, hogy mennyi közös szál kötötte össze Itáliával Tapolcát egykor. Az első dokumentálható kapcsolódási pont a 11. század végéről származik, amikor Nápoly közelében talált magának menyasszonyt, feleséget Könyves Kálmán. Felícia hercegnő kíséretében ott volt a két lovag, Ratold és Olivér, akik a Rátót nemzetség alapítói lettek. Ebből a nemzetségből származik például a Gyulaffy család, amely Csobánc várának építtetője volt – mondta az előadó. Érdekességként említette, hogy 1440-45-ben már tapolcai hallgatója volt a padovai egyetemnek Tapolcai Lukács személyében.

A 15. századtól folyamatosan vár koronázta a tapolcai templomdombot, a 16. század közepén a saroktornyos várkastély a török-magyar végvári harcok kezdetén a győri főkapitányság alárendeltségébe tartozott. Az 1553-ban a történetbe belépő főkapitány, Francesco Forza di Pallavicini vette kézbe a balatoni végvárvonalat, hogy az minél védelemképesebb legyen. Tapolca mellett Szigliget, de Devecser és Pápa vára ügyében is intézkedett. A tapolcai kicsiny várkastély esetében attól tartott, hogy a Veszprém várát már elfoglaló törökök azt is beveszik, kettévágva az észak-balatoni várvonalat, ezért lebontását javasolta. A déli part néhány vár kivételével már teljesen török kézben volt akkor. A következő évben Forza lebontatta Gyulaffy Lászlóval a tapolcai várat.

Kalligaro Angelo munkái ma is láthatók a Balaton-felvidéken, például a raposkai művelődési ház mellett

Fotó: Előadó

A város 18. századi újjászületése közben drámai népességfogyás következett be a városban, Tapolcára és környékére külföldi, köztük itáliai betelepülők is érkeztek, bár kis létszámban, jellemzően Dél-Tirolból. Köztük vincellérek, kőfaragók. 1847 novemberétől 1848 májusáig olasz katonaság állomásozott a városban, katonai helyőrség is csak 1937-től volt Tapolcán. Az olasz könnyűlovas osztag katonai szállásházban lakott a mai hotel parkja területén. Kalligaro Angelo kőfaragómester keze nyomát ma is őrzi sok emlék. A művész és ipargyáros komoly olasz kapcsolatokkal rendelkezett, emellett igazi tapolcainak vallotta magát, 1907-ben itt telepedett le. Nevét számos látványosság őrzi még ma is a Balaton-felvidéken. síremlékeket, kútkávákat, átereszeket készített titkos recept alapján. Gógánfától Szigligetig, Balatonedericstől Révfülöpig készítette jellegzetes virág- vagy kancsódíszes, libával dekorált kútkáváit, amelyek egy része ma is használatban van. Nagy tisztelet övezte munkáját, műkövei ma is állják a strapát, ő 1939-ben hunyt el. Feleséget is a városban talált. Síremléke ma a tapolcai múzeum udvarán látható, de a mester a Régi temetőben nyugszik.