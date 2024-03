A fikciókkal kiegészített történelmi kalandfilmet, ami a 48-as forradalomról szól, március 14-én mutatták be a mozikban.

Az egyik legjobb hazai színészünk játssza az új Petőfi-filmben a rosszfiú szerepét, de szokták is mondani a szakmabeliek, hogy az ilyen szerepek alakítása általában nagyobb kihívás, mint a pozitív karaktereké. Farkasch bőrébe bújva igyekszik megakadályozni az 1848-as forradalmat, azt, hogy egy szikra mindent lángra lobbantson. A film előzeteseiből kiderül, hogy főnökeinek azt mondta: "Nem hagyom, hogy ezek a suhancok a feje tetejére állítsák a várost." "Petrovics, alias Petőfi, rímfaragó, bukott színész" – így jellemzi a költőt, akire vadászik, ezért házablakon ugrik ki, lő, verekszik. Üldözi Szendrey Júliát is, ő ugyanúgy veszélyben van a kalandfilm forgatókönyve szerint, és egy kékfestő műhelyben próbál elbújni a titkosrendőr elől.

Egykori bandatag a márciusi ifjak ellen

Farkaschról a következőket mondta Horváth Lajos Ottó: "Elég összetett karakter. Egy elvek és erkölcs nélküli gazember, aki – egykori utcai bandatagként – mindenre hajlandó a kitörés és érvényesülés érdekében. Megmentőjeként tekint rá, ezért meggyőződésből hisz az osztrák rendszerben, amelyben a haladás letéteményesét látja a szó szerint sárba ragadt Magyarországgal, magyarsággal szemben. Összeszedi hát régi bandájának tagjait, hogy közösen megakadályozzák az ifjak forradalmát. Sikerül-e neki vagy sem, és mi lesz a fizetsége mindezért, az legyen a film titka." Ezt a Mandínernek nyilatkozta.

Fia színésznek tanul és statisztaként szerepel a filmben

Horváth Lajos Ottó zirci származású, az Üvegtigris Sanyikájaként ismerték meg sokan, zseniálisan alakította, de egészen más szerepben, Lear királyként is remekelt a színpadon. Jelenleg otthonában gyógyul, ugyanis novemberben a Nemzeti Színházban megsérült a Rómeó és Júlia előadása közben, amikor Capuletet játszotta. A díszletről zuhant le. Így sajnos egyelőre színházban nem tapsolhatunk neki, ezért is jó hír, hogy a 2022 nyarán forgatott Most vagy soha! című kalandfilmet bemutatták a mozikban. Március 14-én, azaz tavaszi ünnepünk előtt egy nappal. Az egyik főszerepet, a rosszfiút játsszó színésznek a fia, Milán is szerepel statisztaként a műben, ő nemrég kezdett el járni a Színművészeti Főiskolára.

Vissza a forradalmi eseményekhez a mozivászon révén

"Petőfi. Ő az oka mindennek" – szögezi le egy jelenetben Farkasch szerepében Horváth Lajos Ottó. Mire a Lukács Sándor alakította Lederer főhadparancsnok: "Egyetlen ember?" "Estére elhozom a fejét" – ez a vészjósló ígéret a válasz rá. De azért aztán nem egészen így lett... A Most vagy soha! a Talpra magyar című vers egyik sora és most már egy történelmi kalandfilm címe is, amely a márciusi ifjak történetét egy kis fikcióval kiegészítve meséli el. Az 1848-as eseményekhez visz vissza és forgatókönyve szerint hajtóvadászat indul Petőfi és Júliája után. A lenyűgöző látványvilágú, akciódús alkotás jeleneteit még 2022 nyarán forgatták.

Nagyszabású, akciódús, lenyűgöző látványvilágú alkotás

"Nagy örömet jelentett játszani benne, kivételes érzés volt részt venni benne" – mondta a Most vagy sohá!-ról Horváth Lajos Ottó. Erről a Magyar Nemzet számolt be az Index cikke nyomán. "Sok minden lenyűgözött ebben a filmben. Például az az aprólékosság, amivel fölépítették ezt az egész világot Soprontól a fóti díszletvárosig. Fóton, amikor megláttam azon a hatalmas területen azt a várost, tényleg azt hittem, hogy Hollywoodban vagyok. Ott volt a Heckenast nyomda, a Pilvax, cserélhető cégtáblák, változtatható homlokzatok, és az ember átérezte, hogy az a vállalkozás, aminek őt egy kitüntetett résztvevőjének választották, tényleg hatalmas. Nagyon jó érzés volt. Aztán amikor ellepte a tömeg ezt a várost, jöttek a lovak, az állatok, és ebben kellett játszani, az olyan volt, mint gyerekkoromban. Újrajátszottuk A kőszívű ember fiait vagy a Robin Hoodot." Az első vágás után látta a filmet – még mindenféle trükk, zene és zörejek nélkül –, és akkor szerelmes lett a többiekbe, főleg a fiatalabbakba. "Nagyon bele tudok szeretni szereplőkbe, ha úgy vannak, és szerintem kiválóak a fiatalok. Gyönyörűek, szépek, jó őket nézni. Nagyon erősen vannak jelen, én ezt láttam. Szépek a képek is, nagyon szépen van a film fotózva." Meggyőződése, hogy ha más országok, nemzetek kimarkolnak valamit a történelmükből, meggyúrják, megkeverik egy kicsit, és sikereket érnek el vele, akkor abszolút üdvözlendő, hogy ez Magyarországon is elindult. "Úgy kellene mondani, hogy újra" – állítja a színész, aki még nem gyógyult fel teljesen novemberi balesetéből, de elment a Most vagy soha! bemutatójára. Íme egy kis ízelítő a filmből: