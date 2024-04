A református iskolában tartott megemlékezésen Kovács Gergely posztulátor, a Mindszenty Alapítvány képviselője kiemelte: idén Mindszenty 80, jövőre Bódi 80 emlékév lesz, jövőre lesz húsz éve, hogy Litéren Bódi Mária Magdolnára emlékeznek. A 23 évesen vértanúhalált halt fiatal lányról szóló előadásában a posztulátor öt témát fejtett ki: mit ünneplünk Mindszentyben, illetve Magduskában, hogyan kapcsolódnak ketten egymáshoz, hogyan kapcsolódhatunk mi hozzájuk, mikorra remélhetjük a boldoggá avatásukat.

Bódi Mária Magdolnára emlékeztek Litéren

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ő valóban Mária volt, és Magdolna, hiszen mind a két sorsot vállalta: Magdolnaként vallotta, hogy a nő nem tárgya a férfi ösztöneinek, Máriaként pedig szabadon rendelkezett önmagával, Krisztusért élt.

A szentmisén Székely János szombathelyi megyéspüspök homíliájában kérdéseket tett fel: Vajon tudjuk-e élni azt a bátor hitet, amit Bódi Mária Magdolna élt, aki gyalog ment egy-egy szentmisére, éjféltől kezdve éhen a szentségi böjt miatt? Tudjuk-e élni azt a hitet, amikor tisztasági, szüzességi fogadalmat tesz, vagy amikor a sokgyermekes édesanyákat segíti, bár maga sem jó módú, vagy amikor vezeti a dolgozó lányok egyesületét, látogatja az kórházban a sebesülteket? Székely János arról beszélt, hogy a hit átadása, megvallása ma is lehetséges. Arra biztatott, merjünk hívni mi is másokat a templomba, zarándoklatra, merjük továbbadni a fényt. Merjünk a semmiből is adni, segíteni másokat, mint Bódi Mária Magdolna, vegyük észre a plébániánkon a szegényt. Világítson a hitünk a családunkban is, a gyermekeinknek, az unokáknak, hiszen a gyermekeket a szülők példája neveli, a házastársak egymás iránti szeretete ad nekik biztonságot.

Bódi Mária Magdolnára emlékeztek Litéren

Fotó: Nagy Lajos/Napló



A szentmise végén Kovács Elemérné Bódi Mária, Magdi unokahúga szavalt egy verset.

Cristiana Marinelli (aki négy éve Bódi Magdolna Mária boldoggá avatási ügyének posztulátora) ismertette Magdi erényeit, jellemét, személyiségét, önmegtagadó életét. Mint mondta, Magdi úgy tartotta, az lenne a legszebb beteljesedése az életének, ha meghalhatna a hitéért, mert az biztosan példaadó lenne mások számára. Minden erejét, képességét Isten szolgálatába állította, életét is feláldozva. Az emberek megtéréséért végezte imáját, amelynek forrása az Eucharisztia és a Mária-tisztelet volt. Szerette a gyerekeket, megtanította nekik is, hogyan lehet Krisztushoz közeledni. A világ sötétségében, a háború borzalmaiban az élete fénylő reményt adott. Testtel, lélekkel átadta magát annak a tisztaságnak, amit Krisztusnak fogadott.

A szentmisén közreműködött a várpalotai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Cantate kórusa és a veszprémi Szent Mihály-székesegyház gyermekkórusa, majd a Nepomuki Szent János-iskola diákjai adtak elő színdarabot Bódi Mária Magdolnáról.

Bódi Mária Magdolnára emlékeztek Litéren

Fotó: Nagy Lajos/Napló



A litéri temetőben Magdi sírjánál imádkoztak a résztvevők. Udvardy György érsek úgy fogalmazott: - Tanulhatunk Bódi Mária Magdolnától, általa Krisztust tudjuk követni. A sírhoz zarándoklás hitvallás is: hisszük, hogy aki meghalt, él. Az Úr megváltott bennünket, és örök életet ígért. Hisszük az örök életet és a feltámadást, és ezért Krisztus módjára akarjuk élni. Az érsek rámutatott: Bódi Mária Magdolna erőforrása az eucharisztikus Krisztus volt. Szeretni akarjuk Jézust, ki akarunk tartani a jóban, szolgálni akarjuk a testvéreinket, de ehhez nem elég a mi erőnk és bátorságunk, Krisztuséra van szükségünk.