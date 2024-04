Erről Oszkai Réka, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ intézményvezetője számolt be lapunkban. – Nagyon megtisztelő számomra, hogy én is és velem együtt Sümeg is részese lehet ennek a csodálatos kezdeményezésnek. A tárlat felidézi a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program eredményeit, sikereit, melyek egy egész régió összefogásával valósultak meg. Izgalmas, kreatív installációkon, személyes történeteken keresztül ismerhetjük meg, hogy az EKF-évben mi minden történt – mondta Oszkai Réka a kiállítás kapcsán, amely ingyenesen, június 9-ig látogatható.

Oszkai Réka Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel a Ragyogj tovább! című kiállítás megnyitóján

Forrás: Oszkai Réka

A tárlatban így felvillant a sümegi születésű Kisfaludy Sándor alakja, munkássága, akiről Oszkai Réka így írt: ,,Micsoda erő, micsoda örökség, hogy több mint 250 évvel később élete és munkássága ma is élénken hat kultúránkra és közösségünkre. Igazi európai ember volt, aki nem csupán verseivel, de életével is európai hírnévre tett szert, keresve a kultúrák közötti kötelékeket, utazásait és szerelmeit költeményekben és naplórészletekben megörökítve."

Hozzátette, 2016 óta célja, hogy erősítsék városunkban a Kisfaludy-kultuszt, amely az Európa Kulturális Fővárosa-program évére új értelmet nyert. Civil szervezetek, amatőr színészek, alkotók, fiatalok, diákok és az önkéntesek mind azt várták, hogy aktív résztvevőkké váljanak a kulturális élmény létrehozásában. Tavaly a költő tényleg megszólalt, hiszen kiállítások, színdarabok, utcaszínház, versfestés, fényjátékok, koncertek, családi programok, közösségi pályázatok idézték fel alakját.

– Számomra talán a legerősebb visszajelzés közösségünk elhivatottsága mellett az, hogy más városok is felismerik a költő hagyatékának jelentőségét, és vele együtt Sümeget. Kisfaludy révén egy újabb testvérvárossal is gyarapodtunk, a franciaországi Draguignannal, ahol három hónapos hadifogságát töltötte a napóleoni háborúban. Ez idő alatt megérintette a helyiek szívét és kultúráját, akik ma is őrzik emlékét, ahogyan mi is Sümegen – hangsúlyozta az intézményvezető.