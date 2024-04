A hatvanfős csapat megismerkedett a második világháborúban a Veszprém melletti Jutason állomásozó Magyar Királyi 101. Puma Vadászrepülő Ezred hősi történetével, ők a bakonyi Pumák. A Felvidékről és az ország több pontjáról érkező résztvevőknek a Jutaspusztán található emléktáblánál Papp Attila, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének kutatója tartott előadást, ezt követően koszorút helyeztek el, tisztelegve a világháború veszprémi katonai, polgári áldozatainak emléke előtt.

A bakonyi Pumákra emlékező csapat indulás előtt a Kossuth Laktanya mellett

Forrás: HATESZ/Bácskai Péter

Bácskai Péter, a HATESZ elnöke beszámolt lapunknak arról, hogy a Cseri-erdő bíboros kosboros, orchideás ösvényén sikeresen elkerülték az épp zajló rali forgatagát, hogy Hárskút felé törjenek a Papod 644 méter magas csúcsának meghódítására. – A medvehagyma fehér szőnyege segített, a hűs bükkösökben, virágos mezőkön élveztük a táj szépségét. Az Esztergáli-forrásnál a hegy hűs levével feltankoltuk kulacsainkat a csúcstámadás előtt. A fáradságérzés elillant, amint elértük a Vitéz Árpád Bertalanról elnevezett, 1956 centiméter magas papodi kilátót, ahol kitárult a végtelen látóhatár. A névadó parancsnoka volt az 1941. április 12-én a jutasi reptéren lezuhant I. Ejtőernyős Századnak, rá és társaira emlékezve nemzeti színű szalag került emléktáblájára.

Úton a csúcstámadás résztvevői

Forrás: HATESZ/Bácskai Péter

Az elnök itt említi a pazar körpanorámát, a volt reptér a lábuk előtt terült el, ahonnan a Pumák egykor hősiesen a magasba emelkedtek. Jelmondatuk volt Vezérünk a bátorság – kísérőnk a szerencse – mondja, hozzátéve, a sikeres túrázók fa emlékérmet vehettek át a teljesítésért, majd csuklós busszal tértek vissza Veszprémbe.

Az önköltséges túrát több katonai szervezet és a Verga Zrt. is támogatta, engedélyezte, Bácskai Péter külön köszönetet mond Bardon Tamás ezredesnek az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnokának, hogy a Kossuth-lakatanyából indulhattak, s azt is elmondta, tavaly volt az első, a Hazajáróval közös túrájuk, amikor megállapodást is aláírtak a közös célokért.

Pumák a Bakonyban

Forrás: HATESZ/Bácskai Péter

Az emléktúra célja a hagyomány folytatása. Méltón emlékeznek meg hazánk hőseiről, történelmi viharok áldozatairól, erősítve a magyarságtudatot.