A Bogyó és Babóca sorozat első kötete 2004-ben jelent meg, 2010-ben pedig az első animációs sorozatot tekinthették meg a gyerekek M. Tóth Géza rendezésében, amely Bartos Erika azonos című mesekönyvsorozatából készült adaptáció. A sorozathoz kezdetektől fogva hozzáfonódott a bábművészet. A szerző az első kötet indulásakor megvarrta a mesék szereplőit, és férjével ketten számos könyvtárban elbábozták a meséket. Később a szerző bábokkal illusztrált könyvet és bábkiállítást is összeállított, mellyel sok helyre kapott meghívást bel- és külföldön egyaránt. A bábkiállítás egyes elemeit – a figurákat, a díszleteket, házakat, helyszíneket – a szerző egymaga készítette. A kiállítás a hazai bábművészet legnagyobbjainak – Foky Ottónak, Bródy Verának – is kivívta az elismerését.

A kiállítás az elveszett nyuszi történetét „meséli el”

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

– A kiállítás a Mese az elveszett nyusziról történetét mutatja be. Április 20-án, szombaton a gyerekek személyesen is találkozhatnak Bartos Erikával, a sorozat szerzőjével. Az írónő mesél majd vetítéssel egybekötve, és dedikálja az otthonról elhozott saját példányokat. Emellett a könyvtár munkatársai készülnek ügyességi feladatokkal, a kézműves kuckónkban bárki elkészítheti kedvenc főszereplőjét, Bogyót vagy Babócát, és egy fotófal is rendelkezésre áll majd, hogy a szereplők bőrébe bújhassanak a látogatók – tájékoztatott Polovitzerné Antal Mónika, a Jókai Mór Városi Könyvtár szakmai vezetője. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében április 27-ig ingyenesen tekinthető meg.