Az EKF-programév tavaly véget ért, de tovább ünnepel a város és a régió. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter megnyitójában az előzményeket idézte fel, azokat az éveket, amikor – mondta – magától értetődőnek tűnt, hogy a város, a régió ismét nekifusson az újabb pályázatnak. Ebben egyetértettek Porga Gyula polgármesterrel, aki igen magas fokú elkötelezettséget mutatott a feladatokra való koncentrálásban. – Joggal mondhatjuk, a pályázat, a felkészülés, a lebonyolítás elsősorban Porga Gyula érdeme, aki tökéletes példája az éjjel-nappal a városáért élő polgármesternek. De az EKF-program megvalósításához kellett egy külső ember, aki kívülről érkezőként látta át a célkitűzéseket. Ő Markovits Alíz, aki vállalta a felkérést a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Zrt. vezérigazgatói pozíciójára, az ezzel járó feladatokra – mondta el a miniszter, felsorolva mindazokat, akik egy kicsit is hozzátettek ahhoz, hogy Veszprém és térsége legszebb időszakát hozzák létre. – Egyfajta leltár ez a kiállítás, melyből ihletet, erőt meríthetünk a folytatáshoz mind a száztizenhat településen, hogy az összefogás új és új tartalmakkal telítődjön a jövőben – mondta el Navracsics Tibor.

Ünnepi köszöntőjében Porga Gyula arról beszélt, hatalmas öröm ezen a különleges kiállításon együtt visszapillantani azokkal, akikkel elkezdték, végrehajtották a 2023-as esztendő eseményeit. – Nosztalgia ez, bár nem a klasszikus értelemben. Inkább ugródeszkának tekinthető a kiállítás, arra ösztönöz, hogy a tavaly megélt pillanatokat megismételjük, hisz csak rajtunk múlik, hogy újra átéljük ebben a fantasztikus városban és régióban az emlékezetes pillanatokat. Ha nem csupán lakni, de élni is szeretnénk a várost, ehhez ma minden adottságunk megvan. Ez a kiállítás fő üzenete. Célja pedig, hogy erőt adjon a folytatáshoz, beszélgetésekhez, együttlétekhez, mert közösségeinkben hatalmas energiák rejtőznek. A legfontosabb pedig a közösségben való további erősödés. Ehhez ad inspirációt a Ragyogj tovább! kiállítás – fogalmazott a polgármester.

– Az EKF új színeket hozott a város, a térség életébe, rendhagyó emlékeket szerezhettünk változatos műfajokban. Elhagyatott épületek újultak meg, váltak kulturális mindennapjaink részévé. Új közösségi terek születtek, s az EKF után is nyitva állnak – mondta el Müller Mihály, az EKF sajtófőnöke a megnyitón. Hozzátette, a Dubniczay-palotában is megnyílt és június 2-ig vár a 2023 Best of… gyűjtemény, mely az EKF legsikeresebb kiállításait, legkreatívabb projektjeit mutatja be.

A múzeumban a Ragyogj tovább! kiállítást három csoportban mutatták be a jelenlévőknek, stábunk az első csoportban tekintette meg a tárlatot, amelyen Markovits Alíz és Can Togay, az EKF kulturális és kreatív vezetője kalauzolta a résztvevőket. A visszatekintő kiállítás egy gigászi projektre emlékezik, segítve áttekinteni annak történetét. A program egyfajta sűrítményét láthatjuk a múzeum második emeletén három teremben, áttekintve indulását, kialakulását, az EKF-esztendőt, illetve a közönség reflektálását a programokra. Egyrészt kronológiailag tekint vissza, majd a konkrét eseményekre tematikusan, adatokkal.

Lapunk a kiállítás megtekintése közben feltette a kérdést Porga Gyulának, véleménye szerint meddig tart Veszprém életében a tavalyi év sikere, azaz meddig él velünk az EKF? – Reményeink szerint örökké – fogalmazta meg válaszát a polgármester.

Ez pedig önmagáért beszél…