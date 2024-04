János felidézi a beszélgetés során, hogy kezdettől fogva emlegették nagyhídként, völgyhídként vagy viaduktként, de volt, hogy Rákosi Mátyás völgyhídnak is nevezték a Szent István völgyhidat, de azt is, hogy építésében részt vett édesapja is.

Visszaemlékezések a Nagyhídtól a Nagypostáig című írásáról beszél a műsor vendége, Debreczenyi János György.

Fotó: Komaniczki Zoltán

Innen letekintve látható a Fejesvölgy, ahol annak idején sok társadalmi munkával alakult ki az ország második vidéki állatkertjeként a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark, kelet felé nézve pedig megcsodálható Veszprém vára. Elhagyva a Szent István völgyhidat, a Dózsa György utcán haladva a Sintérdombhoz jutunk, amelynek neve és látványa 1970 óta átváltozott. Először Gagarin, majd Endrődi Sándor néven, egy városrésznyi lakótelep épült ki. A Dózsa György utca elején áll a valamikori Szentirmay villa - ebbe az Államvédelmi Hatóság ideiglenesen, az új Pápai úti épületük elkészültéig költözött be és birtokolta azt. Az elhagyott, kiürült villa helyére a ’60-as évek végén tervezték a Megyei Művelődési Központot, ami 1973 év végére el is készült. A Dózsa György útról letérve az Óvári Ferenc és a Toborzó utca sarki épülethez, a Nagypostához érünk.