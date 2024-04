Kovács-Pataki Borostyán pontosan 16 perc 2 másodperc alatt teljesítette a két és fél kilométeres távot, de tudni kell, hogy a cseszneki vár alatti völgyből kellett felfutnia az erődítménybe, meredek részeken százméteres szintkülönbséget legyűrve, és kapuőröket kellett legyőznie, a vívás próbája mellett íjászatban is bizonyítania kellett tudását. Az utolsó feladatot a Bakony őrének falai között az erre az alkalomra különlegesen berendezett, feldíszített várkisasszonyi szobában kellett teljesítenie. Itt a legtöbb hírvivő először, mondhatni, a tüdejét, aztán a vizes edényt kereste.

Futni, verselni, vívni és íjászkodni is kellett a Hírvivők Viadalán, a bajnok egy tizenhárom éves lány lett, Kovács-Pataki Borostyán

Fotó: Himfy Bandérium/Bérczy Berci

A várkisasszonyokat, Horváthné Nagy Alexandrát és Kolozsvári Katalint, míg nem járult eléjük üzenetvivő, egy krónikás szórakoztatta, és a várkapitány is a környékükön, a kedvüket keresve tüsténkedett. Egy keresztes lovag védte őket. Minderről Koloványi Attila, a Himfy Bandérium strázsamestere számolt be lapunknak. Mélyen meghajol a hírvivő hölgyek, a tavalyi és az idei bajnok előtt, és úgy gondolja, most mér a férfiaknak is fel kell kötniük a nadrágjukat, feladták nekik a leckét az elkövetkező esztendők viadalaira.

A cseszneki várfutás idei résztvevőinek csapata és a várkisasszonyok

Fotó: Himfy Bandérium/Bérczy Berci

A strázsamestertől tudjuk, hogy a versenyzők száma a tavalyihoz képest megduplázódott, ezúttal nyolcan teljesítették a hagyományőrző sportos kihívást, amire sok turista, helybeli volt kíváncsi, így a nézők szurkolása közben versengtek a középkori viseletet öltő, többnyire modern sportcipőt húzók. Már csak teljesítményük előtti kalapemelésként fel kell sorolnunk a hírvivőnek ,,egy életem, egy halálom" elhatározással benevezőket: Kovács-Pataki Borostyán mellett vállalta a megmérettetést idén is édesanyja, Kovács-Pataki Csenge, továbbá Ruzsás Máté, Marczi Dávid, Kerpics Bertold és Magyari Bence. Ők Tatáról, Lovászpatonáról és Győrújbarátról érkeztek, és a szervezők nagy örömére két helybeli, a vár alatti faluban lakó cseszneki férfi, Farkas Ákos és Kolozsvári Árpád szintén elindult a várfutáson. Utóbbi épp az egyik várkisasszony férje, és megint igen választ kapott a szerepe szerinti lánykérésre szerelmétől.

Idén már helyi nevezők is voltak a hírvivők cseszneki versenyén, Kolozsvári Árpád is benevezett

Fotó: Himfy Bandérium/Bérczy Berci

A középkori jellegű kihívásnak az a kerettörténete, hogy a hírvivőnek a maga vagy hűbéresként az ura nevében szerelmes üzenet kell elvinnie a cseszneki vár szépségeihez, feleségül kérve egyiküket. Ezért szép szavak szövögetése terén is bizonyítaniuk kellett tehetségüket a versenyzőknek, akadtak is soraik között líraian leírt, kacsóra lehelt csókok. Többen saját verseiket adták elő, amire lezárt borítékban kaptak választ. Koloványi Attila elmondta, hogy a ,,Kérsz egy kólát, jössz-e velem? stílusú vallomás bizton elutasításban részesült volna, de nem fordult elő ilyen. A Himfy Bandérium, a döbröntei székhelyű Szarvaskör Egyesület hagyományőrző csoportja volt a jó hangulatú esemény fő szervezője, több helyi szervezet együttműködött vele a lebonyolításban. Már tervezik a folytatást, várhatóan lesz ilyen viadal jövőre is.