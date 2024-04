A Badacsonytomaj Kulturális Intézménye által szervezett programban a Jászai-díjas érdemes-művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja több mint másfél órában, dalban, versben és prózában mesélt életéről, az elmúlt évtizedek sikereiről, emlékezetes eseményeiről. A szervezők Koltai Róbert feleségét, Gaál Ildikó rendezőt is vendégül látták, aki ezúttal kérdezőként, beszélgető partnerként vett részt az esten, ami egyben könyvbemutató is volt. A házaspár immár négy közös könyve, a Sose halok meg?, Az én kabarém, a Végszót adok, veszek és a Koltai80 Filmeskönyv kellő alapot adott a színes beszámolóknak, történeteknek. A házigazdák nevében Krisztin N. László polgármester köszöntötte a művészházaspárt, az előadás után pedig még kötetlen beszélgetésre, dedikálásra is lehetőség nyílt.

A házigazdák nevében Krisztin N. László, badacsonytomaji polgármester köszöntötte a művészházaspárt

Forrás: Szervezők