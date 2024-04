Az intézményvezető elmondta: a tavalyi az újranyitáson és az Egry-tárlaton mindenképpen érdemes visszaemlékezni arra is, hogy több új szabadtéri szobor is kikerült a múzeum gyűjteményéből az Erzsébet liget környékére; emellett Sági Sándor-festményeket kapott az intézmény, és számos tudományos rendezvényt szervezett, sok fontos szakmai eseménynek is helyszínéül is szolgált.

A műsor vendége Péterváry-Szanyi Brigitta, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum igazgatója.

Fotó: Komaniczki Zoltán

Péterváry-Szanyi Brigitta a múzeum nagyon fontos attrakciójának tartja az intézmény új állandó kiállítását, amely órási vállalkozás; mint mondta, mindenképpen meg kell említeni Tóth G. Péter kurátor kitűnő munkáját. Nagy erénye a tárlatnak, hogy interaktív, a legmodernebb informatikai megoldásokat használták fel, minden korosztály számára maradandó élményt nyújt.