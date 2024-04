Áprilisban tíz amatőr képzőművész munkáival ismerkedhettünk a Petőfi Művelődési Házi emeleti, alkalmi galériájában a közös kiállításon. – Legtöbben azért vesznek kezükbe ecsetet, szénceruzát, tust, és ülnek egy üres papír vagy vászon elé, mert egyszerűen jó érzés kikapcsolódni, mást csinálni, és ezáltal eltávolodni a napi gondoktól. Majd a kitartóbbak jobban elmélyülnek a technikában, napról napra fejlődnek, egyre inkább szárnyalni kezd tehetségük, míg rátalálnak saját stílusukra, kifejezőeszközeikre, ráéreznek, vágynak az alkotás örömére, arra a csodára, amely utat nyit érzelmeik, gondolataik kifejezésére – emelte ki a megnyitón Dancsó Valéria, a művelődési ház vezetője. Hozzátette, a tavaszi tárlat ízelítő a helyi alkotók munkáiból, de a későbbiekben lehetőséget nyújtanak egyéni bemutatkozásra is azoknak, akik szeretnének többet megmutatni munkásságukból, és van egy tárlatra való anyaguk.

Helyi alkotók közös kiállítását rendezték Berhidán

Fotó: Bálint-Ábrahám Edit

Idén tíz fiatal alkotó festménye, grafikája, rajza került közszemlére, színes, többféle technikával készült munkákat láthattunk, és maguk az alkotók „sokoldalúsága”, korosztálya is figyelemre méltó. Ahogy a kiállítás berendezésében művészeti tanácsadásával segítő festőművész, Holányi Julianna értékelésében kiemelte, nemcsak az alkotók különbözősége, de a témák sokszínűsége is mozgalmassá tette a tárlatot. Láthattunk gyermek- és felnőttportrékat, különféle kompozíciókat, tájképeket, versillusztrációt, tájképet, csendéletet, és a munkák technikai megoldásai is igen változatos képet mutatnak. Figyelemre méltó volt a kísérletezés, hiszen az alkotók többsége többféle technikával született művel is bemutatkozott. A megnyitón nemcsak vizuális, hanem nagyszerű zenei élményben is részük volt a látogatóknak, akik Nagy András Miklós, a várpalotai zeneiskola növendéke hegedűjátékában gyönyörködhettek.