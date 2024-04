Azt írták, a koncert a fiatalon elhunyt ifjabb Papp Imre emléke előtt is tiszteleg, aki barátja és mecénása is volt a művésznek, ezért sümegi koncertjein mindig felcsendülnek ifjabb Papp Imre kedvenc dallamai is. Sajnos már nem él, de sok minden emlékeztet rá, így például a várban megvalósult fejlesztések, a 84-es főúton kialakított körforgalom, valamint a tanuszoda. Mint ismert, Mága Zoltán hegedűvirtuóz játékát világszerte elismerik, több mint száz országban, a világ legrangosabb koncerttermeiben lépett már fel. Repertoárja a népzenétől a klasszikus darabokon át egészen a jazzig és a könnyűzenéig terjed, képviselve egyben a magyar kulturális tradíciókat, a magyar zenei kultúra egyetemességét