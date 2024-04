A rövid magyarországi turnéra érkezett Tap Factory egy francia–angol formáció, a műsoruk pedig egy olyan program, amiben hovatovább minden benne van. Az est különlegességét a Hangvillában is az ilyen-olyan elemek pazar ötvözete alkotta. A jó kiállású fiatalemberek a dinamikus zenével fűszerezett produkcióban nagy hangsúlyt fektettek az akrobatikus részekre, amiket félelmet nem ismerő légtornászként valósítottak meg. A hangulatos rendezvény már a cirkuszi elemek láttán is szórakoztató lett volna, de akkor még nem szóltunk a lüktető utcai zenéről és ritmusról, ami hol erőteljesebben, hol pedig könnyedebben kísérte a sztepptáncot. A társaság közben minden létező eszközt megszólaltatott, amin dobolni lehetett, legyen szó hordóról vagy épp közlekedési tábláról, amik az előadás kreatív és jól működő darabjaivá váltak. A helyenként extravagáns produkció ezen elemek különleges kombinációjából állt össze, ám időnként könnyed humor is átszőtte, így lett belőle egyúttal családi esemény is.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Tap Factory a pompás és magával ragadó műsorával mifelénk is bizonyította, miszerint a tánc, a dob, az akrobatika és a humor remekül megfér egymás mellett, jól kiegészítik egymást, mi több, ha a felsoroltakat profik viszik színpadra, s ültetik izgalmas látványvilágba, akkor az virtuóz, lélegzetelállító bemutatóvá válhat.