Porga Gyula polgármester az elmúlt huszonhat esztendő munkáját, valamennyi eddigi fesztivált, az intézmény dolgozóinak, társulatának kitartását köszönte meg. Elmondta, már a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program (EKF) összeállításánál fontos volt a város részéről, hogy a meglévő kulturális alappillérekre építsék az EKF eseményeit, s anyagilag is megerősítsék a fesztiválokat. – Ennek a törekvésnek mára kézzel fogható eredménye van, az idei év pedig azért fontos, hogy tovább tudjuk vinni az elmúlt esztendő színvonalát, hosszú távon megtartsuk ezt az egyedülálló fesztivált. A veszprémi közönségnek szüksége van a kortárs művészetekre, a városnak is a fesztiválra. Az újonnan nyílt kulturális terek jó lehetőséget nyújtanak ehhez, a megújult infrastruktúrát minél több célra tudjuk használni, a művészeti ágakat egymáshoz közelíteni, a közönség érdeklődését folyamatosan fenntartani – mondta Porga Gyula.

Horváth Csaba, Porga Gyula és Vándorf László a sajtótájékoztatón

Fotó: FULOP ILDI

Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója az utóbbi három évet emelte ki, mely hatalmas lépést jelentett a fesztivál életében, hisz a rendezvény a nemzetközi fesztiválpiacon is megjelent. Megfordult a trend, nem a szervezők keresik a fellépőket, ők kívánják megmutatni magukat Veszprémben, a fesztivál egyfajta rangot jelent. Tavaly, az eddigi leghosszabb, leggazdagabb fesztiválon világszínvonalú társulatok sora mellett a hazai kortárs táncművészet színe-java bemutatkozott, a fesztivál összművészetivé vált. Ezt kívánják őrizni a huszonhatodik alkalommal. – Idén is fontos lesz a nemzetközi és hazai összefogás, az összművészeti jelleg. A központi támogatás ugyan nagyon szerény, viszont az önkormányzat a rendezvény kiemelt támogatója, amely ezzel kiemelt veszprémi fesztiváljelleget öltött. Továbbél, igyekezve városi összefogást létrehozni, különböző helyszíneken megjelenni – hangsúlyozta Vándorfi László, majd hozzátette, Horváth Csaba művészeti vezetőnek köszönhetően ma már van egy sajátos arculata a fesztiválnak. – Köszönjük támogatóinknak, akik díjakkal segítik a rendezvényt. Legyenek hidak a fesztiválok között Veszprém épülésére, az EKF révén megszerzett rang fenntartására a jövőben – kívánta az igazgató.

Nemzetközi szintre léptünk, a nemzetközi fesztiválpiacon is megjelentünk - hangsúlyozta Vándorfi László

Fotó: FULOP ILDI

Horváth Csaba művészeti vezető elmondta, ez a legrégebbi fesztivál a városban, a műfajt tekintve pedig az országban. Az idei sem lesz kevésbé izgalmas, közönségcsalogató, mint a korábbiak, minden generációt megszólítunk, a gyerekeket például a Góbi Rita Társulat Ül, áll, fekszik című előadásával. A Szegedi Kortárs Balett Lánglelkű című bemutatóját Petőfi versei inspirálták. Kovács Gerzson Péter TranzDanz formációja a Hermész című néptánc-szólóelőadással jelentkezik – ismertette a programokat a művészeti vezető, aki bámulatos, provokatív, hidegrázó, emlékezetes estet vetített előre az utóbbival. Majd szólt Fehér Ferencről, aki rendszeres vendég, most a DISCO BOYS című abszurd, humoros előadását hozza. – Vadásszuk a szellemes, könnyed előadásokat, hogy az emberek előítéleteiket lerombolva közelebb kerüljenek a kortárs tánchoz. A belga Compagnie Mossoux-Bonté együttes erőteljesen keleti, meditatív hangulatú, Suttogások című előadásán a táncosnő a kortárs tánc és a báb műfaját vegyíti. A Gangaray Dance Company csapata kizárólag nőkből áll, őrületes dinamikával tarolják le a közönséget az Up című produkcióban. A Közép-Európa Táncszínház Angeless Generation című darabja meglepően lírai. Majd két filmet is vetítünk, végül az eredményhirdetés és gála után a Forte Társulat és a Dador Projekt Zenekar Concordia című, a korai barokk zenék átdolgozására készült koreográfiai etűdöket vonultat fel.

Horváth Csaba: ez a legrégebbi fesztivál a városban, a műfajt tekintve pedig az országban

Fotó: FULOP ILDI

A fesztivál részletes programját lapunkban közzétesszük.