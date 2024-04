A Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány által eredetileg a Káli-medence falvaiba szervezett, havonta jelentkező, a magyar népzenét, népdalokat, néptáncot népszerűsítő programsorozat mára annyira közkedvelt lett, hogy mostanra már nem a rendezőknek kell helyszínt keresniük, hanem a helyszínek „versenyeznek", hogy hol legyen az aktuális rendezvény. Édes teher a szervezőknek, hogy a meglévő települések mellé új helyszínek is jelentkeznek – a Káli-medencén belül, de annak határain kívülről is –, amelyek szeretnének otthont adni a programnak. Így került a képbe tavaly Badacsonytomaj és a kékkúti Kőkút Kert Vendéglő, miként idén Balatonrendes is.

A szervezők örömmel fogadták Epres Róbert polgármester jelentkezését, így a tavasz első Kőfeszt Folkklubjáért Balatonrendesre, a község kultúrházába kell ellátogatni. Az április 7-én, vasárnap 14 órakor kezdődő, Vajdaszentivány népi kultúráját bemutató rendezvényen a szervezők nem fognak eltérni a már jól bevált forgatókönyvtől. Ezúttal Pál Eszterrel lehet dúdolni és vajdaszentiványi népdalokat tanulni, majd Pál István Szalonna és bandája muzsikál, mely dallamokra a Szabó Csaba vezette Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes tanít táncot.

A rendezvény – melyen az ügyes kezűeknek kézműves-foglalkozás is lesz – többek között a kékkúti Kőkút Kert Vendéglőnek és a Kisfaludy2030 Nonprofit Zrt.-nek köszönhetően most is ingyenes lesz.