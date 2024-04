A Bogyó és Babóca sorozat a bölcsődés, óvodás korosztálynak szól, a témák a mindennapok egyszerű eseményeiből merítenek. A két főszereplő Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány. A történetek a legkisebbek örömeit, nehézségeit és konfliktusait dolgozzák fel. A könyvek sok nehéz témát, csúfolódást, irigységet, félelmet, alvásproblémát, bűntudatot is körbejárnak, de érzékenyebb témákat is érint: a Csillaglány című epizód az elmúlásról szóló legszebb történetek között is helyet kapott.

A mesék Pápán is értő fülekre és szerető szívekre találtak

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A sorozat első kötete 2004-ben jelent meg, hamar a legkisebbek kedvencévé vált, népszerűsége szájról szájra terjedt. Az első kötetet sok újabb könyv követte, a mesékből egy magától fejlődő, szeretetből táplálkozó sorozat bontakozott ki.

– A kezdetektől fogva máig szívvel-lélekkel, teljes hitemmel igyekeztem a legjobbat nyújtani mind szövegben, mind rajzban. A nyelvezetet mindig nagyon komolyan vettem, szem előtt tartottam, hogy a legkisebbek megértsék, befogadják a mondandót, a rajz pedig még ennél is fantasztikusabb kifejezőerő. Több mint húsz éve igyekszem a legkisebbeknek szeretetteljes kapaszkodót nyújtani, bízom benne, hogy a munkám értő fülekre és szerető szívekre talál. A rajzasztal és a gyerektársaság az én igazi világom. Sok meseprogramot tartok az országban közel s távol, illetve határon túl is. Ezek a találkozók mindig bearanyozzák a szívemet. A legkisebbekkel való találkozásokért, a családok szerető visszajelzéseiért megéri meseírónak lenni – írja honlapján Bartos Erika.

Az írónő interaktív foglalkozással, fejtörőkkel, több mesével készült a gyerekeknek, akiket ügyességi játékok, kreatív kuckó és a fotófal is várt. Polovitzerné Antal Mónika, a könyvtár szakmai vezetője örömmel újságolta, hogy a délelőtt folyamán több mint kétszáz gyermek látogatott el szüleivel a könyvtárba.

– Ma négy ügyességi játékkal vártuk a gyerekeket, meg lehetett keresni a Bogyó házához vezető utat, de volt puzzle, összepárosító és különbségkereső játék, a helyes megfejtők Bogyó és Babóca-matricát kaptak. A kézműves-foglalkozás keretében az egyik helyiségben Bogyót és Babócát, a másikban szivárvány napocskát készíthettek a gyerekek – tájékoztatott a szakmai vezető, akitől megtudtuk, az április 3-án nyílt és április 27-ig megtekinthető bábkiállításnak eddig több mint ezer látogatója volt.