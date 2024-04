Az önálló est gondolata a koronavírus-járvány idején pattant ki a társulat vezetőjének fejéből. Csukárdi Sándor, mint mesélte, munkába menet fogalmazódott meg benne, hogy szeretne a költészet napjára egy verses előadást, pódiumjátékot összeállítani. Ez olyan jól sikerült, hogy egy több mint húszoldalas szöveget kellett végül megtanulnia.

Az előadás a szerelmes férfi történetét meséli el

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– Amikor összeállt az első, kezdetleges forgatókönyv a fejemben, akkor majdnem el is dobtam, mert azt mondtam, ilyet már ezren csináltak előttem. Talán még ügyesebbek és jobb előadók is, mint én, úgyhogy próbáltam más irányba elindulni, ami kicsit megmutatja, hogy milyen is vagyok én – emlékezett vissza Csukárdi Sándor. – És ekkor jött az ötlet, hogy minden versnek keresek egy mai, modern dalszövegpárt. Egy szerelmes férfi története köré építettem az előadást: a három hölgyet egy-egy ruhakölteménnyel illusztrálom, a szerelmi történetet próbálják ők megjeleníteni mint néma partnerek. Az első hölgy az első szerelemre, a második a hűtlenségekre, csalásokra, a harmadik pedig a beteljesülésre utal.

A színész előadásában többek között Valmar Úristen című dalszövegét Petőfi Sándor Minek nevezzelek? című költeményével párosította, de elhangzik a Bikini együttes Adj helyett magad mellett című szerzeményéből egy rész, aminek József Attila Este volt, s a bőrünk összeért című költeménye lett a párja.

– A premiert 2023-ban az S. K. Társulat Pinceszínházában tartottuk, meglepően jó volt a fogadtatás mind a szakma, mind a közönség részéről. Rögtön az ősbemutatón nem akart hazamenni a közönség, körülbelül egy órát beszélgettünk még a darab megszületéséről. Aztán a következő előadáson – ami ritka a Szó és Kép Színpad történelmében – állva tapsoltak. Egy mosonmagyaróvári fesztiválon pedig ezüst minősítést kapott az előadás, illetve dramaturgiai különdíjat hoztunk el, és nagyon jó ötleteket kaptunk a zsűritől, ami tényleg építő kritika volt.

Csukárdi Sándor elmondta, az előadással magasra tette a mércét, hiszen itt végig, közel 50 percig egyedül áll a színpadon, és nagyon sok szöveget kell elszavalnia.

– A szövegbiztonság az, ami miatt azért izgulok. A verseket magamévá tettem, a hangulatuk szinte itt van a zsigereimben, de azért vannak rövidzárlatok, azok sajnos próbákon is előfordultak, azoktól mindig félek – mondta búcsúzóul Csukárdi Sándor, akinek nem kellett volna izgulnia, hiszen ahogy azt már tőle megszokhattuk, profi előadást láthattunk, amit a nézők vastapssal jutalmaztak. A műsorban Rózsás Hajni működött közre.