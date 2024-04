Az intézmény meghívására Berkovics Emőke tojásíró, tárgyalkotó iparművész, a Tojásfestők Egyesületének elnöke immár másodszor látogatott el Sümegre. Az egyesület célja a tudás átadása, hiszen egyre kevesebben foglalkoznak tojásdíszítéssel.

Berkovics Emőke tojásíró, tárgyalkotó iparművész, a Tojásfestők Egyesületének elnöke tartott foglalkozást Sümegen a tojásdíszítésről

Forrás: szervezők

A szervezők örömére a résztvevők között visszatérő alkotók is akadtak, akik már meg is vásárolták első írókájukat. Ahogy Berkovics Emőke elmondta, a tojásfestés hagyománya hosszú múltra tekint vissza és számos kultúrában fontos szerepet tölt be. A hagyományos technikával történt tojásdíszítés kiváló lehetőséget biztosított a résztvevőknek az önkifejezésre, alkotásra. Szebbnél szebb munkák születtek, amelyek a családok húsvéti asztalát díszítették.