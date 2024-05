Kóródiné Demeter Orsolya református lelkipásztortól megtudtuk, hogy a Tamási Áron Művelődési Központban tartott Kerekítő mondókázó foglalkozás a hagyományőrzés mellett a közösségépítés terén is jelentős szerepet kap.

A szeretetteli hangulat, az ölbeli játékok érzelmi biztonságot teremtő közege egy életen át kíséri a gyermeket, minden későbbi személyes kapcsolódás alapját adják. A kerekítő 15 éve tesz a mondókázó mindennapokért – szögezte le Kóródiné Demeter Orsolya, aki védjegyes foglalkozásvezetőként 13 éve várja hetente a kisgyermekes családokat. A foglalkozásokon a Kerekítő népi könyvsorozat játékait, nagyanyáink örökségét elevenítik fel, Kerekítő manó közkedvelt bábfigurájának társaságában. – A csoportoknak közösségteremtő és hagyományőrző erejük is van. Tizenöt éves idén a Kerekítő, ennyi idő egy gyermek életében is sok, hát még Kerekítő manóéban. Épp ennyi telt el azóta, hogy a kedvelt figura beköltözött az első Kerekítő népi mondókáskönyvbe, így befészkelte magát a gyerekszobák polcaira, és bájos bábként is felbukkant a baba-mama foglalkozásokon. Amint azt Fábián Éva népzenepedagógus mondja, az ölbeli játékok nemzedékről nemzedékre szálltak, változtak, de csodálatos módon ugyanazok maradtak. Mosolyt csaltak a babák arcára, mely átköltözött mindjárt szüleik szeme sarkába. A nevetésnek ősidők óta kitaposott útvonala ez, egyetlen mosoly sem tévedt még el rajta soha. Tapolcán örömteljes légkörben éltük meg, hogy az ölbeli játékok szemtől szembe, szívből szívbe, lélektől lélekig érnek – mondta Kóródiné Demeter Orsolya.