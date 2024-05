– A művész a festészeti alapok megismerését a Füredi Műhelyben kezdte. Később a Veszprémi Képzőművészeti Szabad Iskolába járt, ahol mestere volt mások mellett Vágfalvi Ottó festőművész. Sokat segített művészete formálódásában Bognár Zoltán művésztanár is. 1978 óta vesz részt városi, megyei és országos kiállításokon – beszélt Molnár Judit az alkotóról. Hozzátette, Irázi-Ökrös Géza számtalan díj, elismerés tulajdonosa, megkapta egyebek mellett a Veszprém megyei nívódíjat, díjazták több országos pályázaton, elnyerte a Veszprém megyei Érdemérmet, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Művelődési Intézet nívódíját. Irázi-Ökrös Géza számos önálló és kollektív tárlaton mutatkozott be hazánkban és külföldön egyaránt. Többek között Balatonfüreden, Veszprémben, Szolnokon, Debrecenben, Kecskeméten, Budapesten, külföldön Hollandiában és Finnországban is. Művei megtalálhatóak belföldi és külföldi vásárlások nyomán Magyarországon kívül Németországban, Finnországban, Norvégiában, Svédországban és Franciaországban. – Miután több mint 50 éve él városunkban, a Balaton közelségében, az ezerarcú tó fényei, színei, az évszakok változása, a pannon vidék tájképek festésére inspirálta. Festményei mégis többek egyszerű tájképeknél – fogalmazott Molnár Judit.