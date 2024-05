Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a rendezvénysorozat csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a Művészetek Völgye a térség gazdaságának részévé vált, és azáltal, hogy az itt élő közösségeket megerősíti, az egész régiót, gazdaságot és a magyar kultúrát is gazdagabbá teszi.

Idén 2972 programmal, 40 programhelyszínnel és számos újdonsággal készülnek a szervezők

Fotó: Pesthy Márton/Napló-archív

Kiemelte: a tavalyi Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat lendületét megtartva céljuk egy kreatív régió kialakítása, amelyben a fesztiválok - köztük a Művészetek Völgye - alapvető szerepet játszanak.

Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója elmondta: az idén 2972 programmal, 40 programhelyszínnel és számos újdonsággal készülnek, új helyszínekkel, fenntarthatósági és művészeti programokkal, saját színdarabbal, erősödik a kortárs képzőművészeti kínálat, és az idén számos múzeum is megjelenik a fesztiválon. Visszatér a VölgyImpró programsorozat, a Zenélő Busz, valamint sok gyermekprogram és filmvetítés is szerepel a kínálatban, amelyben a kortárs tánc is nagyobb hangsúlyt kap az idén.

Elmondta: külön udvarral készül a Romani Design, a művészetek és a környezetvédelem kapcsolatát járja körül a SzimBio Udvar, a MűvészVölgy Kúria kortárs képzőművészeti beszélgetéseknek ad otthont.

Két helyszínen minden nap más színházi produkciók láthatók, többek között a Vígszínház, az Orlai Produkció és Nézőművészeti Kft. is fellép. A Művészetek Völgye idei színházi premierje az Art-Színtérrel közös Tikk-Takk bumm című darab lesz.

Kiemelte: 19 nagy zenekari koncerttel készültek. Mint sorolta, fellép a 30Y, az Aurevoir., a Bagossy Brothers Company, a Bëlga, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma. Elhozza slágereit a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, a Hiperkarma, az Ivan and The Parazol, a Kiscsillag, a Margaret Island, a Parno Graszt, a Platon Karataev, a Punnany Massif és a Quimby is.

A vigántpetendi Cirque du Tókertben hallható Zorán, Kern András, Falusi Mariann, Dés László, Básti Juli, Tóth Vera és Wunderlich József. A Budapest Bár és Bródy János is színpadra lép, a Csík zenekar pedig ezúttal Presser Gáborral együtt ad koncertet.

Szólt arról is, hogy a fesztiválon külön helyszínnel készülnek a dzsessz, a világzene, a folk vagy a komolyzene kedvelői számára. Kiemelte: a Harcsa Veronika Udvar az idén is megújul, ezúttal Taliándörögdre költözik.

Elmondta, hogy a fesztivál legkisebb udvarába, Szirtes Edina Mókus MókusKert Udvarába is számos vendéget meghívtak, Földes László Hobo pedig az idén is vigántpetendi udvarában várja hallgatóit, de a Kaláka Versudvar és POKET Zsebkönyvek Udvara is színes kínálattal jelentkezik.

Kitért arra, hogy a Petőfi Udvarban, "1100 éve Európában, 20 éve az Unióban" szlogennel, könnyűzenei koncertekkel, irodalmi beszélgetésekkel és ismeretterjesztő előadásokkal is várják az érdeklődőket.

A Nemzeti Táncszínházban tartott sajtótájékoztatón Ertl Péter, a színház igazgatója kiemelte: szervezésükben hosszú évek óta megtalálhatók táncprodukciók a Művészetek Völgye kínálatban, az idén még szorosabbra fűzik a együttműködésüket, táncszakmai partnerként dolgoznak tovább.

Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója elmondta: a múzeum a fesztiválozókat önnálló rendezvénysorozattal, beszélgetésekkel és zenélő buszjáratokkal várja. Az Ikarus 311-es, 1970-es években gyártott nosztalgiabuszán zenészek adják elő dalaikat az utasoknak.

Almássy Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum igazgatója kiemelte: új szereplőként vesznek részt a fesztiválon: kiállítással készülnek, építészetről, műemlékvédelemről tartanak beszélgetéseket, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, sétákkal, workshoppal is várják a látogatókat.

Don Tamás, a MODEM vezető kurátora elmondta: a debreceni kortárs művészeti központ törekszik arra, hogy közelebb hozza a kortárs művészetet az emberekhez, egyre több olyan projektet szerveznek, ahol váratlan helyeken jelenhetnek meg. A fesztiválra múzeumpedagógiai programmal készülnek, amelyben két kiválasztott kortárs művet fedeznek fel, értelmeznek a résztvevők bevonásával. Workshopokat tartanak, és további interaktív programokkal várják az érdeklődőket.

Török Róbert, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója ismertette: a fesztiválra egy pop-up kiállítással, a sörfőzés történetét bemutató vándorkiállításukkal érkeznek, valamint művészetpedagógiai programokkal is készülnek.

Mint elhangzott, a fesztiválon Budapest Főváros Levéltára, a Néprajzi Múzeum, a Laczkó Dezső Múzeum, az Adaptér, a Posta Múzeum is betekintést ad kínálatába.

Először jelenik meg saját udvarral Vigántpetenden a Romani Design. Varga Helena tervező és Kriston Lili kurátor elmondta: összművészeti programokat terveznek, kiállításokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, divatbemutatókkal, alkotóműhelyekkel, ékszerkészítő workshoppal készülnek.

A fesztivál programja a www.muveszetekvolgye.hu oldalon érhető el.