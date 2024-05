Mint írják, A Ragyogj! című tavaly, január 21-én rendezett megnyitó 6 kontinens, 62 országból érkezett 1207 esemény közül érdemelte ki a díjat.

Fotó: Pesthy Márton/Napló-archív

A programévet fényfestményekkel, zenével, koreográfiákkal és látványelemekkel tarkított rendezvénnyel indították útjára. A több tízezer embert vonzó Ragyogj! című nyitóünnep Veszprém belvárosának utcáit szőtte át, életre keltve a város és a régió történelmét, sokszínűségét és értékeit.

A 2009-ben alapított Eventex Awards a kreativitás, az innováció és a hatékonyság ünneplésére jött létre az iparágban, ma már a rendezvények és az élménymarketing világának nemzetközi díjátadója. A díjak minden évben kiemelik a legjobb eseményeket, márkaélményeket, technológiákat, beszállítókat és helyszíneket a rendezvények világából.

A Veszprém-Bakony-Balaton térség 2023-ban viselte az Európa Kulturális Fővárosa címet. Három megyében 116 településen több, mint 3500 művészeti eseményen vehettek részt az érdeklődők.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program már korábban is részesült nemzetközi elismerésekben, amelyek közül a legértékesebb az Európai Bizottság Melina Mercouri-díja. A Veszprémben megépült Közösségek Kertje nagydíjat nyert el a BIG SEE Wood Design Award 2023-on, és kiérdemelte a Magyar Tájépítészek Szövetségének 2023-as Tájépítészeti Nívódíját is. A Music Hungary Innováció Díját a Balatorium projekt, a Vizuál Díját az INOTA Fesztivál nyerte el, a Bazalt Iskola az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díját kapta meg, míg a Csingervölgyi Erdei Olvasókabin a Média Építészeti Díja közönségdíját kapta meg - áll a közleményben.