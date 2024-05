Hamvas érdeklődése, szívbéli nyitottsága az ismeretek felé páratlan emberi hitelességgel párosult, nagyon kevés ilyen magyar szerzőt ismerünk, hangzott el a Hamvas-életműről szóló új tanulmánykötetet bemutatóján a Petőfi Irodalmi Múzeumban. – Mindannyian tudjuk, hogy Hamvas Béla megítélése ellentmondásos, fanatizmus, rajongás veszi körül, de a tudományos élet egy része az életművét méltatlan kritikákkal illeti. Azért tartottuk fontosnak a tanulmánykötet kiadását, hogy árnyalni tudjuk az életműről alkotott képet. Megkerestük azokat a szerzőket, vallástörténészeket, filozófusokat, kutatókat, akik eszmetörténeti szempontból értelmezik Hamvas viszonyulását a különböző tanokhoz. Az volt a szándék, hogy hiteles, reális recepciót adjunk erről a bonyolult életműről – fogalmazott Horváth Róbert.

Az isteni eredet tudata – Hamvas Béla hagyományai című, 13 tanulmányt tartalmazó kötet két szerkesztője, Horváth Róbert vallásfilozófus és Stamler Ábel vallástudós

Fotó: balatonfured.hu/Martinovics Tibor

Az esten elhangzott, Hamvas Béla érdeklődése rendkívül szerteágazó volt, számos vallás, tan és művészeti ág értelmezése jelenik meg a szövegeiben, amelyeket a saját szűrőjén keresztül használt. Bár tisztában volt azzal, hogy sok hagyomány van, amelyek főleg a világvallások mentén bontakoztak ki, mégsem hagyományokról beszél, hanem ezek összességéről. Sokat hivatkozik írásaiban tradicionális tanokra, de ezeket a saját értelmezésében használja.

– Az életműben így-úgy szerepet kapó egyes hagyományköröknek van egy hamvasi megélése, értelmezése, és létezik ezeknek a hagyományköröknek a saját doktrínája is. A Hamvas körül kialakult kultusznak sajnos van hátránya is, sekélyessé tette a szövegeiről való gondolkodást, a hazai szellemi közeg egy része íróvá degradálta, pedig ő együtt volt író és gondolkodó. A tanulmányok minderre rávilágítanak – vélekedett Stamler Ábel, aki maga is írt a kötetbe, amely talán a könyv egyik legkritikusabb írása.

A szerkesztők kiemelték, Hamvas Béla az irodalom, a különböző vallások, a társadalomkritika, a szociológia és a művészetek ismereteinek, tanainak felhasználásával írta meg könyveit. Életművében tizenegy hagyománnyal foglalkozott, közülük nyolc került be a tanulmánykötetbe. Elhangzott még, Hamvas Béla mindig korrigálta önmagát, mely példátlan a magyar szerzők között, ez is hitelesíti szellemi útját. – Nála a hagyományok megértése nem csupán filológiai kérdés, ő átélte azokat a tanokat, amelyekkel foglalkozott. Írásai sajátos körülmények között születtek, olyan időkben, amikor nagyon korlátozottan lehetett csak hozzájutni a különböző ismeretekhez. Az volt a szándékunk, hogy egy hiteles kötettel előrelépjünk az életmű megértésében – fogalmazott Horváth Róbert.