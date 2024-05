Amerre a polányi pulipár, Pite és Vacak jár a gazdijaival kirándulni, oda nekünk is érdemes elmenni

Fotó: Dávid Barbara / Forrás: Olvasó

2. Pite és Vacak ajánlja

"Hűsítő programban volt részünk. Meglátogattuk a Déli-Bakonyban található Úrkút páratlan geológiai csodáját, a Csárda-hegyi őskarsztot. Itt 1917-ben szén után kutattak, de helyette az ország legnagyobb mangánérckészletét találták, melyet 1918-tól bányásztak. A terület 1951 óta védett, s hogy a termelés során fokozatosan felszínre bukkanó százmillió éves őskarsztot minél jobban megóvják, kézi, külszíni fejtéssel dolgoztak. Ma már nem folynak itt munkálatok, a rekultivált területet szinte teljesen visszahódította a természet. Mohák, páfrányok s rengeteg védett növény él a sziklafalakon s a legalsó, pici katlanrészben, ahova szinte el sem jut a napfény. Ezért is van sajátos mikroklímája: jó pár fokkal hűvösebb van itt, mint odafent, s nagyon magas a páratartalom. Lenyűgöző ide a lejutás a régi fa lépcsősoron. Bizony már erősen korhadásnak indult ez a lépcsőzet, mi mégis ezt használtuk, mert az új acéllépcsősor rácsozott lépcsőzetére ráállni a kutyamancsnak elviselhetetlenül kellemetlen. A katlanból visszatérve a felszínre körbejártuk a tanösvényt, ami a töbör peremén körbekerüli az őskarsztot. Az őskarszt, melyet 2013-ban az év földtani értékévé választottak, szabadon látogatható reggeltől sötétedésig. Buzdítunk mindenkit, hogy látogasson el ebbe a csodavilágba! Amíg erre sor kerül, azt kívánjuk mindenkinek, hogy a csoda a mindennapjainkba is lopózzon be minél gyakrabban! Szeretettel: Pite, Vacak" – írta nevükben gazdijuk, Dávid Barbara.