Erről beszélt a szombati lesenceistvándi Hungarikum helyi érték és családi napon Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. - Így van ez egy kicsit a nemzetekkel is, hiszen nem az a népirtás, amikor kísérletet tesznek egy nemzet megölésére, hanem a népirtás akkor kezdődik, amikor egy közösséget megfosztanak a hagyományaitól, emlékezetétől. Hiszen amikor a múltját elveszik, akkor valójában a jelenét és a jövőjét is elveszíti. Ezért van létjogosultsága a hungarikumnak és ezért fontosak az értéktárak, amelyek megyei és országos szinten sorra veszik az értékeket, amelyek a múltunkat jelentik, megtartanak minket. Ha ezeket elveszítjük, akkor egy idő után a magyar nyelv is elvész és akkor a magyar nemzet is odalesz. Jól tudják ezt a határainkon túl élő közösségek tagjai és a lesenceistvándiak. Ez a folyamat mutatja, hogy itt egy erős, élni akaró és tudó közösség él, amely tesz annak érdekében, hogy az elkövetkező nemzedékek is lesenceistvándiak maradjanak. Ahogy a község abban szintén példát mutatott, hogy az egy térséghez tartozó települések minként tudnak összefogni egy közös cél érdekében és megszervezte tavaly a lesencei települések összefogását a Veszprém-Balaton 2024 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében – mondta a miniszter.

A székelykapu avatása során a testvértelepülés, Kézdiszentkereszt Tisztás Néptáncegyüttese adott műsort

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Tóth Csaba polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy tíz évvel ezelőtt született meg egy gondoltat, amely mára valóra vált. - A Dózsa György utcából nyíló székelykapu elkészült mára, a hungarikum napra. Tavaly nyilvánította hungarikummá a székelykaput a bizottság, ma pedig a Balaton-felvidéki bemutatótérrel együtt átadhatjuk. 2014-ben közösségi akadémiát hirdettük, hogy együtt gondolkodjunk a település jövőjéről, sorsáról, erőforrásairól. Akkor leszögeztük, hogy turisztikai fejlesztés szükséges, támogatni kell a szoba kiadókat, látnivalókat kell biztosítani. A helyi értéktár bizottság feltérképezte a helyi természeti és épített értékeket, hogy azokra irányítsuk a figyelmet. Az értéktárba felvettük a Szent Jakab templomot és a Mária kápolnát és tudtuk, hogy e két szakrális pontot össze kell kötni. Mára ez sikerült, az 1.7 kilométeres, 14 állomásos keresztút elkészült, de vannak még terveink. A turisztikai fejlesztést még csak elkezdtük, folytatni kell majd. A képviselő-testület eldöntötte 2021-ben, hogy létrehoz egy olyan helyet, ahol a helyi értékeket be tudja mutatni. Ott olyan tárgyakat, amelyekről sokan nem is gondolják, hogy értékek. Helyi érték a kő, a homok, a víz, a hal is, hiszen ezek mind nagy jelentőséggel bírtak a falu életében és örökségünkként szeretnénk megőrizni ezek emlékét. Több, mint nyolcvan milliós támogatással sikerült létrehozni az épületet helyi vállalkozó segítségével. A komplexum pajtájában bemutatóteret alakítottunk ki, és az épületben helytörténeti kiállítást rendeztünk be, amely folyamatosan bővül. A kővel, kaviccsal pedig a mezítlábas ösvényen masszíroztathatja a talpát mindenki – mondta a polgármester.

Boronyákné Papp Margit az Ambrózia Mézlovagrend nagykövete a lovagrendről, annak céljairól és a méz fogyasztás fontosságáról beszélt a megnyitón, az ünnepség végén Stadler László Dezső atya kérte Isten áldását mindazokra, akik a keresztúton útnak indulnak, vagy onnan megérkeznek és felszentelte a székely kaput. A kapu előtt a testvértelepülés, Kézdiszentkereszt Tisztás Néptáncegyüttese adott műsort.

A székelykaput Stadler László Dezső atya szentelte fel

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A kétnapos eseményen sok más program mellett volt színjáték, néptánc, arcfestés, csuhézás, korongozás, citerazene, íjászat bemutató és fegyverzet, valamint hungarikum kiállítás, rózsatő ültetés az újszülöttek tiszteletére. Átadták a kibővített játszóteret, és látványsütés-főzés színesítette a programokat.