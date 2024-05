A baleset akkor történt, amikor a diákok már visszatértek szállásukra az iskolából. A legtöbben ki tudtak menekülni, de volt, aki aludt a baleset idején. Összesen négy diák szorult a romok alá. Két lányt megtaláltak, egy harmadik kómába került, egy fiút pedig csak holtan tudtak kiszabadítani. Röviddel ezután a gerinctörést szenvedett, kómában lévő farkaslakai lány is meghalt.

Cavaletta Női Kar

Fotó: Cavaletta Női Kar

Értesült a hírről Márton Danku István is, a Gödöllői Református Líceum énektanára, a Cavaletta Művészeti Egyesület vezetője. A civil szervezetnek leány- és női kara, színjátszó csoportja is van. Többször léptek már fel Erdélyben is, a kórus számos alkalommal adott jótékonysági koncertet. Innen jött az ötlet, hogy hasonló koncerttel segítsenek a két diák családjának. De hol legyen a koncert?

A karnagy úr elmondta, hogy 2009 óta első világháborús ügyekkel is foglalkoznak. Hamarosan a negyedik kopjafát avatják a Doberdói-fennsíkon, ott, ahol akkoriban veszprémi katonák is harcoltak. Hallott a székesegyház felújításáról, az ott zajló koncertekről, ezért kezdett Veszprémre mint helyszínre gondolni. Tíz éve már járt diákjaival a városban, akkori kalauzuk Veres József volt, a nyíregyházi tanárképző főiskolán megismert barátja (aki a Dózsa György Általános Iskola igazgatójaként ment nyugdíjba). Ráadásul a karnagy úr fia is itt végzett a Pannon Egyetemen.

A gondolatot tett követte, levelet írt Udvardy György érseknek, Takáts István érseki helynöknek, keresve őket a koncert ötletével. El is jutott Dankos Attilához, a Szent Mihály-főszékesegyház karnagyához, akivel személyesen is találkozott. Meggyőződött róla, milyen jó a templom akusztikája, milyen kiváló, szép orgonája van, s megegyeztek. A Cavaletta Női Kar és a Carmen Avium Női Kar pedig örömmel és kíváncsian készül Veszprémbe. Május 25-én, szombaton délelőtt megnézik a várost, majd az esti mise után, 19 órakor kezdődik a koncert, ami ingyenes lesz, viszont a bevételt a székelyudvarhelyi balesetben elhunyt diákok családjainak ajánlják fel.