Különleges rendezvénnyel nyitotta meg a szezont a tavaly áprilisban kis híján leégett inotai Hidasház, hiszen a felújítást követően újraindult helyszínen a Várpalotán elsősorban televíziós újságíróként Godzsa Zoárd volt a nyitóest főszereplője.

Godzsa Zoárddal (jobbra) az egyik házigazda, Kiss János beszélgetett az inotai Hidasházban

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

– Nagy öröm számunkra, hogy egy évnyi kihagyás után újra rendezvénynek tudunk otthont adni. A szezon nyi-tányán kamarafotó-kiállítással egybekötött irodalmi estet tartottunk, ahol a beszélgetés során a közönségünk jobban megismerkedhetett Godzsa Zoárddal – mondta el lapunknak Körmöci Judit, aki inotai otthonában férjé-vel, Kiss Jánossal álmodta meg évekkel ezelőtt a Hidasházat.

Ami az est főszereplőjét illeti, Zoárdnak régi szenvedélye a fényképezés, még gyerekkorában ejtette rabul a képalkotás ezen a fajtája. Az elmúlt években több egyéni és csoportos tárlaton is bemutatkozott már fotóival, Várpalotán és a környéken egyaránt. Ezúttal azonban egy új oldalát is megmutatta a közönségnek, hiszen verseit is hallhatták a megjelentek. A szerző mellett Körmöci Judit, Pócsik József és Kiss János tolmácsolásában, míg Dunai László klasszikusgitár-databokat játszott az esten.

Elhangzott, Zoárd munkásságában a fotó és a vers nemcsak, hogy kölcsönhatásban vannak egymással, de szinte egységet képeznek.

– A képeknek nem szeretek címeket adni, ezért verseket helyezek melléjük, amelyek így erősítik a fotókat. Egyik nincs a másik nélkül – vallja Godzsa Zoárd, akinek ars poeticáját a Hidasházban az egyik házigazda, Kiss János ismertette, aki hosszasan beszélgetett a szerzővel.

– Meg kell örökíteni mindazt, ami van, s ami szép. Mindent, ami érzéseket kelt, továbbadni másoknak, érezzék ők is. Érezzék és lássák mit fest a fény és mit látok én.

A Hidasház következő eseményén, június 23-án a székesfehérvári Hungarikum együttes mutatkozik majd be saját dalokkal és népdalfeldolgozásokkal.