A Tapolcán született geoarcheológus előadó szívesen népszerűsíti a régészetet minden közösségben, így az otthon lakói számára is. Az érdeklődőknek a program keretében az előzetesen a homokba elásott leleteket, ősmaradványokat kellett megtalálniuk. Amint Sümegi Pál lapunknak elmondta, a kincskeresés nagyon is emberi dolog, a leletekre bukkanás öröme mindenkinek adott lehet egy ilyen programon. Ezúttal például cápafogat, különböző cserép darabokat, felső paleolit kőeszközöket, bronzkori kincseket, ruharögzítő figulát, azaz kapcsot találtak az előadáson résztvevők, akik között hatvanévesnél idősebbek is voltak és mindannyian emlékezetes élményt kaptak.

Az előadáson Sümegi Pál a régészetről beszélt, bemutatta a geológia aspektusát, szólt a fémelemzésekről. A legnagyobb sikert szóló beszámolójával szerezte. Közös, vidám tánc zárta a programot.