Ekkor a szerepet régóta játszó Ragány Misa színész alakította Jézust. Az előadás helyszíne a festői szépségű Kálvária-domb, amely fényárban úszik, amikor a feltámadott Jézus felmegy annak tetejére. A darabot szabadtéren mutatják be. Az előadás forrásanyaga a János evangéliuma, valamint a János-akta apokrif Krisztus-himnusza.

Az előadás előtt Grőber József polgármester, aki szintén szereplője a darabnak, köszöntötte a nézőtéren helyet foglalókat. Elmondta, hogy tavaly ünnepelték a Magyarpolányi Passió fennállása 30. évfordulóját, abból az alkalomból megváltoztatták a darabot, a szenvedéstörténet helyett a fény kiáradása áll a középpontban. A jelmezek a régiek maradtak, a koreográfiát megváltoztatták, több lett a mozgásos jelenet.

A szereplőgárda 100-120 fős, a kórusban, amelynek gerincét a három magyarpolányi dalos csoport alkotja, szerepelnek ajkai és halimbai énekesek is. A karnagy Grőberné Adorján Renáta. A próbákat március végén már elkezdték. A Magyarpolányi Passió az egyetlen, amelyet évente előadnak. A szereplők többsége helybeli, és érkeznek közreműködők a környező településekről is. Legtöbben évek óta vállalják a próbákat és az éjszakába nyúló szereplést, és minden évben csatlakoznak újak. Az életkor is vegyes az óvodástól a nyugdíjasig mindenkinek megtalálják a megfelelő szerepet. Magyarpolányban kevesen élnek, akik ne vettek volna részt az előadásban az elmúlt évtizedekben. Már olyan szereplő is van, aki gyermekként vett részt szüleivel, ma pedig már a saját gyermekével érkezik. Mindannyian az együttlét, a játék öröméért teszik, a hagyományok ápolásáért. Az előadás már országszerte, sőt külföldre is elvitte a Veszprém vármegyei település hírét. Az előadásokra az ország távoli részéről is érkeznek látogatók.