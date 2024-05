Május 10-én, pénteken több helyszínre is ellátogathatunk. A Cserhát színpadon este 6-tól a Zaporozsec, 8-tól Charlie, majd 22.15-től a Magna Cum Laude lép fel. Az Óváros színpadon 19.30-től Szabó Balázs Bandája, 21 órától a Margaret Island, majd este 11-től a Kiscsillag muzsikál. A Veb2023 Ekf színpadon 18 órakor kezdődik a mozgás, hiszen a Hangár Könnyűzenei Központ Növendékei mutatják meg magukat, majd sorban érkezik a Sofi & The Funktazi (19.30), az LGT Emlékzenekar (21.30) és a Fix Alibi (23.30). A Fortuna színpadon este 7-től a Napfonat, 10 órától a Duckshell "villan" majd, míg a Papírkutyában 20 órától Kéknyúl-koncert lesz.

Másnap, május 11-én, szombaton is érdemes lesz körülnézni az Óváros téren, hiszen az ottani színpadon 19.30-tól a 4s Street, 20 órától Horváth Tamás, 21.15-től a Hősök, este 11-től pedig a Follow The Flow zárja a napot. A Cserhát színpadon 18 órától a Konyha, 22.15-től a Honeybeast zenél. A Színházkertben fél 4-től a Lóca Együttes, fél 6-től pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl ad veszprémi koncertet. Ezen a napon sem lesz csend a Veb2023 Ekf színpadon: 18 órától a Hangár Könnyűzenei Központ Növendékei, 19.30-tól a Caroline Street, 21.30-tól a The Crazy Rogues, 23.15-től az Ancient Spaceships muzsikál. Este 7-től láthatjuk és hallhatjuk a Fortuna színpadon a Jazzbois-t, 22 órától pedig a Makrohanot.

A Gizella-napok vasárnapi zárónapján a Cserhát színpadon sorrendben az Erkel Ferenc Fúvószenekar (11.00), a Rézeleje Fanfárosok (13.30) és a Söndörgő (16.30) ad hangversenyt, a Színházkertben 15.30-tól Kovácsovics Fruzsina, 17.30-tól a Kolompos, míg a Papírkutyában este fél 8-tól a Balázs Elemér Group zár.

Természetesen az ingyenes zenei programok mellett gasztronómiai, képzőművészeti, színházi, irodalmi és családi események is várják az érdeklődőket. Az esemény fénypontja viszont minden bizonnyal szombaton 17 órakor kezdődik a Szent Imre téren a hagyományos történelmi felvonulással: a menet a Szent Imre tér–Kossuth utca–Óváros tér útvonalon szeli át a belvárost.