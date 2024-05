Az ezzel párhuzamosan tartott tematikus, interaktív foglalkozásokon pedig három helyi általános iskolai és hét középiskolai osztályt fogadtak, valamint a zalaszántói Gersei Pethő Általános Iskola felső tagozatos csoportját és a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola nyolcadik osztályosaiból álló közösséget.

Amint arról Oszkai Réka intézményvezető lapunknak beszámolt, a diákcsoportokon kívül egy sümegi nyugdíjasokból álló csoportot is végigkalauzolhattak a tárlaton. – Mindvégig jelentős érdeklődés mutatkozott, hiszen mintegy 300 érdeklődőt vonzott Anne története. A téma aktuális a diákok körében, hiszen Anne ugyanolyan kisdiák volt, mint ők, tele vágyakkal, tervekkel. Híres író, újságíró szeretett volna lenni, imádott sportolni, és a barátai is fontosak voltak számára. Sajnos rossz korban született, származása miatt üldözték, emiatt huszonöt hónapig bujkálni kényszerültek a családjával. A téma megrendítő, elgondolkodtató mindenki számára. Igyekeztünk nem holokausztkiállításként tekinteni a tárlatra, hanem Anne Frankkal, mint íróval foglalkozni, de sajnos ezt a témát nem lehet kikerülni – hangsúlyozta Oszkai Réka.

Fotó: szervezők

Mint megtudtuk, a tárlatvezetések alkalmával a diákok számos interaktív feladat által ismerkedhettek meg Anne Frank családjával, valamint a világtörténelem történéseivel. A történelmi idővonal Anne Frank családjának történetét mutatta be képekben, a hozzájuk kapcsolódó történésekkel együtt a világban és a második világháború idején. A látogatók megismerhették az akkori hollandiai zsidótörvényeket és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységkártyák segítségével a zsidó gyermekek jogairól is informálódhattak. Az Emberi jogok nyilatkozatának pontjai szintén szerepeltek, a hozzájuk kapcsolódó képekkel, a minden embert megillető alapvető jogokkal kapcsolatos tájékoztatás jegyében. Az érdeklődők természetesen a nyolc bujkáló mindennapi tevékenységébe is bepillantást nyerhettek Anne Frank naplójának idekapcsolódó részletei által. A foglalkozások feladatai részletesen bemutatták az akkori állapotokat, a zsidók lehetetlen helyzetét a második világháború alatt.